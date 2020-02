por Leandro Dario

A ocho meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la irrupción del coronavirus y su impacto en la economía podría ser el “cisne blanco”, como lo definió el economista Nouriel Roubini, que amenace la reelección del presidente Donald Trump. Las alarmas se encendieron ayer cuando los mercados financieros registraron la mayor caída semanal desde la crisis financiera de 2008, en momentos en que el jefe de Estado se vanagloria del crecimiento de la economía durante sus primeros tres años de gobierno.

La Casa Blanca, que había designado como “zar anti Covid-19” al vicepresidente Mike Pence, pasó ayer a la ofensiva, al acusar a la prensa de utilizar el virus para “intentar derribar al presidente”. “La razón por la que se le está prestando tanta atención hoy en día es que creen que esto va a ser lo que derribe al presidente. De eso se trata todo esto”, disparó el jefe de Gabinete Mike Mulvaney en la Conferencia de Acción Política Conservadora, un evento que reúne a los más prominentes conservadores de los Estados Unidos. El funcionario informó que el gobierno tomó medidas “extraordinarias”, prohibiendo el ingreso de extranjeros provenientes de China, y descartó que el coronavirus sea una amenaza a la salud global.

Sus palabras no lograron calmar a Wall Street. El pánico financiero podría afectar a la economía real, traslandando la incertidumbre a consumidores y empresas, que postergarían inversiones productivas, lo que implicaría un serio problema para la reelección de Trump. “Considerando lo que sabemos por el momento, me parece que el mercado ha ido demasiado lejos”, intentó calmar las aguas Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

Roubini, quien vaticinó la crisis de 2008, alertó recientemente sobre el impacto económico en un artículo publicado en Project-Syndicate: “Es probable que la epidemia sea más grave que lo esperado y sus efectos disruptivos en la economía china se sentirán en las cadenas de suministro globales –como insumos farmacéuticos, de los que China es un proveedor crucial– y la confianza en los negocios”, aseguró.

Economía. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, consideró ayer que los fundamentos de la economía de Estados Unidos son “sólidos”, pero aseguró que el organismo está listo para intervenir si hay una epidemia. “El coronavirus representa un riesgo creciente para la actividad económica”, afirmó en un comunicado, en el que aseguró que la institución “monitorea de cerca” la evolución de la enfermedad. “Uilizaremos nuestras herramientas y actuaremos de forma apropiada para sostener la economía”, señaló, en medio de llamados de la Casa Blanca a un recorte de tasas de interés.

Trump había reclamado esa medida. “Deberíamos pagar tasas de interés más bajas”, fustigó en una conferencia de prensa, en la que admitió que la irrupción del virus impedirá el crecimiento del 3% previsto para Estados Unidos en 2020. Una economía en crecimiento es el gran argumento que el republicano repite todos los días para convencer a los estadounidenses de continuar cuatro años más en la Casa Blanca.

En diciembre, la Fed detuvo sus recortes de tasas, que quedaron entre 1,50 y 1,75%. Frente a los riesgos, aún inciertos, que supone el Covid-19, los mercados esperan que la Reserva Federal anuncie dos recortes este año.

Hace unas semanas, la mayoría de analistas políticos creía que la bonanza económica pavimentaría el camino de Trump hacia la victoria. Ahora, se preguntan si la propagación del virus podría generar una recesión global que atente contra las chances electorales del jefe de Estado.

Críticas al gobierno por su reacción

AFP

En los Estados Unidos hay 61 casos reportados de personas con Covid-19, de las cuales 46 fueron repatriadas del exterior. Aún no hubo víctimas fatales. Sin embargo, la Casa Blanca fue duramente criticada por su reacción, tanto por la prensa como por la oposición demócrata.

Según el congresista por California, Ami Bera, una mujer de California que dio positivo no fue sometida a las pruebas para detectar la enfermedad por cinco días porque no había estado en las regiones azotadas por el brote. “La recomendación debe ser que cuando un médico o personal de salud sospeche de la presencia de coronavirus, sea capaz de hacer una prueba de coronavirus... esa es la directriz actualizada que salió hoy”, se defendió el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield.

The Washington Post y The New York Times publicaron un informe de una denunciante anónima del Departamento de Salud (HHS) quien alertaba que funcionarios interactuaron con estadounidenses repatriados de China sin equipo de protección o entrenamiento. La mujer dijo que fue reasignada después de expresar su preocupación y amenazada con ser despedida.