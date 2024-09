Elecciones en Estados Unidos: el mensaje de los astronautas de la NASA varados en el espacio

En el marco de la contienda presidencial en Estados Unidos y con motivo del Día Nacional del Registro de Votantes que se celebró el último martes 17 de septiemebre, los astronautas de la agencia espacial que se encuentran varados en el espacio transmitieron un mensaje hacia los ciudadanos de su país.

Butch Wilmore señaló que “es un papel muy importante que desempeñamos en estas elecciones”. “La NASA hace mucho por nosotros para hacerlo, estamos entusiasmados con esa oportunidad”, destacó el cosmonauta.

La NASA aseguró que “los astronautas podrían haber vuelto en la nave Starliner” y respaldó a Boeing

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A través de su cuenta oficial de la red social X , @NASA_ Astronauts se expresaron acerca de la carrera hacia la Casa Blanca y le agradecieron a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio por la oportunidad de poder haberle hablado a la sociedad norteamericana.

Los estadounidenses se unen en una poderosa celebración de la democracia como parte del Día Nacional de Registro de Votantes 2024, el feriado cívico no partidista dedicado a garantizar que todos los ciudadanos elegibles tengan la oportunidad de registrarse para votar antes de las elecciones en Estados Unidos 2024.

Astronautas varados en el espacio

El número de socios nacionales que apoyan el feriado en EE.UU ha crecido considerablemente, en un 42 %, desde las últimas elecciones presidenciales. Mientras que, las cifras de la comunidad local creció un 18 %, estableciendo otro récord.

La tensión va en aumento entre la NASA y Boeing por el plan para rescatar a los astronautas varados

El Director de Campaña del Día Nacional de Registros de Votantes, Chyann Sapp, enfatizó: “Estamos encantados de tener una participación tan récord este año”. Los organizadores del evento animan a los votantes a no esperar. Inscribirse temprano. es la mejor manera de asegurarse de estar listo para las elecciones de noviembre

La astronauta de la NASA que tiene el récord femenino de estancia más larga en el espacio, Sunita Lyn Williams, consideró que “es un deber muy importante que tenemos como ciudadanos. Estoy deseando poder votar desde el espacio, eso es genial”.

El sospechoso nunca disparó y otras 5 claves sobre el incidente en el campo de golf de Donald Trump

Los principales patrocinadores financieros del evento de 2024 incluyen Aflac, American Property Owners Alliance, CAA, Carnegie Corporation of NY, Civic Responsibility Project, Google, Levi Strauss & Co., Microsoft, Paramount, National Association of REALTORS, Room & Board, Target y Wallace Coulter Foundation.

PM