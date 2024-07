El presidente Joe Biden, respaldado por gobernadores demócratas en su búsqueda de la reelección, reveló en una reunión privada que se sometió a un chequeo médico después del debate presidencial con Donald Trump y aseguró estar en buena salud.

Según un informe de ABC News, Biden, de 81 años, compartió con gobernadores demócratas en la Casa Blanca que había realizado la revisión médica tras el debate con Trump, donde su desempeño fue visto como (de mínima) decepcionante por muchos dentro del partido, abriendo un escenario incierto de cara a la contienda electoral.

Fuentes cercanas al encuentro revelaron que el presidente mencionó haber visitado al médico debido a un resfriado, sometiéndose a un examen breve que no incluyó pruebas extensivas que implicaran su estado cognitivo. "Pudimos hablar con su médico sobre eso y la respuesta es no", dijo uno de las fuentes, sin aportar pruebas o informes.

La Casa Blanca descartó un examen médico del presidente Joe Biden.

Además, negó que se le haya hecho "algún tipo de examen médico" a Biden. Asimismo, otra persona con conocimiento de la conversación durante la reunión dijo que el presidente le transmitió a los gobernadores demócratas "que se encontraba bien de salud".

Sin embargo, estas versiones contradicen declaraciones previas de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien negó que Biden hubiera recibido atención médica recientemente aparte de su examen físico de febrero, ni mucho menos se puso en cuestionamiento la salud mental del mandatario.

La reunión de Biden con los gobernadores demócratas

En medio de especulaciones sobre su futura candidatura, Biden enfrenta presiones significativas tras su actuación en el debate presidencial. El pasado jueves 26 dio una actuación considerada "catastrófica" por algunos portales, por los olvidos, trabas, frases incomprensibles o respuestas difusas que fueron aprovechadas por Trump para exponer su mayor obstáculo a la reelección: su estado cognitivo, y las dudas que acarrea sobre su capacidad de seguir al mando de la mayor potencia militar del mundo.

Joe Biden se aferra a la reelección a medida que avanza el desconcierto entre los demócratas

Por otro lado, sus aliados insisten en que Biden está decidido a continuar en la contienda presidencial. Según información del New York Times, el presidente habría reconocido la posibilidad de reconsiderar su candidatura a la reelección si no logra convencer al público de su capacidad para un segundo mandato. Sin embargo, esta información fue desmentida el miércoles por la Casa Blanca, el mismo día en que el jefe de estado se reunió con los gobernadores demócratas para transmitirles tranquilidad.

El pasado miércoles, Biden convocó a los jefes estatales demócratas en un esfuerzo por consolidar apoyos a su alrededor, y siendo consciente de las preocupaciones que mantuvieron post debate. Dos de ellos, Wes Moore de Maryland y Tim Walz de Minnesota, aseguraron a la prensa su respaldo y afirmaron que el presidente está en condiciones de seguir adelante.

Por su parte, el presidente estadounidense admitió sus errores en el debate y fue directo en una entrevista reciente, reconociendo que cometió errores y subrayando su historial en los últimos tres años y medio. Aunque las encuestas no le son favorables y las dudas persisten dentro de su partido, Biden por el momento no desistirá de la reelección que le habilite profundizar su gestión hasta 2029.

Donald Trump y Joe Biden en el debate presidencial del jueves pasado.

Joe Biden: "No me iré"

Joe Biden continúa luchando por mantener viva su candidatura a un segundo mandato, la cual se vio debilitada tras su desafortunada actuación en el reciente debate contra su rival republicano, Donald Trump.

Desde ese momento, la presión sobre su campaña aumentó significativamente, a pesar de los esfuerzos del equipo demócrata para atenuar la fatídica imagen que dejó el jefe de estado. "Nadie me está apartando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", afirmó el veterano demócrata según medios locales.

Sin embargo, las presiones internas quedaron en evidencia con algunos referentes del partido empezaron cuestionar la candidatura de Biden, como Nancy Pelosi, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes y figura central del partido demócrata, o el congresista de Texas, Lloyd Doggett.

Donald Trump, entre la "inmunidad" y la impunidad: qué implica el fallo de la Corte Suprema que lo favorece

"Al reconocer que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden ha sido siempre con su país, no consigo mismo, espero que tomará la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente se lo pido", declaró Doggett en un comunicado, en el que fue el primer demócrata en expresarse contundentemente sobre la baja de la candidatura de Biden.

Pelosi, por su parte, después del debate dijo que es "legítimo" plantearse si el mandatario de 81 años es apto para el cargo. "Creo que es una pregunta legítima decir: '¿Es esto un episodio o es un estado?", dijo este martes Pelosi, de 84 años.

Los próximos pasos de Biden

Los próximos días serán cruciales para el presidente estadounidense, quien según fuentes cercanas está plenamente consciente de la importancia de sus próximas actuaciones para mantenerse en la contienda hacia las elecciones presidenciales del 5 noviembre.

Biden, por su lado, planea intensificar su campaña con una entrevista televisiva y actos en Pensilvania y Wisconsin, buscando reforzar su imagen durante el fin de semana del 4 de julio. Se trata de dos estados clave para las elecciones en Estados Unidos, debido a que se los considera "péndulo", es decir, su elección (demócrata o republicana) puede variar en cada elección, por lo que los candidatos suelen concentrar esfuerzos allí.

No obstante, no quedará exento de las críticas sobre su edad y desempeño, alimentando discusiones dentro del partido demócrata sobre la viabilidad de su candidatura frente a Trump. A pesar de las voces que sugieren un cambio de candidato, Biden insiste en su determinación de seguir adelante, enfocándose en recuperar la confianza del electorado.

