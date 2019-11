Reñido balotaje en Uruguay: Lacalle seguro de su victoria; Martínez quiere esperar

El día electoral en Uruguay terminó tan dividido como sus resultados: por un lado, el candidato oficialista, Daniel Martínez (Frente Amplio) dijo al cierre de la noche que su partido esperará los resultados oficiales, que arrojan una diferencia de 30.000 votos con el candidato de centroderecha y favorito de la elección, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional). Lacalle, por su parte, aclamado como el "presidente" por sus seguidores, dijo que hay que esperar que la Corte Electoral confirme oficialmente "lo que todos ya sabemos".

"El 27 de octubre el Uruguay empezó una alternancia en el gobierno, eligió 56 diputados, 17 senadores y dejó tierra fértil para hacer la alternancia tan necesaria", dijo Lacalle ante sus seguidores y acompañado por los líderes de los otros cinco partidos que lo apoyaron. "En el día de hoy, con la misma prudencia, con la misma paciencia con la que siempre nos hemos conducido, porque nosotros ademas de gobernar un país queremos tener una sociedad en paz y unida, lo que menos podemos hacerle es darle manija".

"Tenemos la convicción material de que el 1 de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país", aseguró Lacalle. "Obviamente, hay formas de aceptar los resultados: nosotros siempre los aceptamos de la misma manera de un lado o del otro del mostrador. Y formalmente, lo sabremos en pocos días. El candidato anunció que "lamentablemente" Martínez no se comunicó con él ni reconoció unos resultados que considera "irreversibles".

"Lo principal es que el Uruguay hoy casi una mitad votó a un candidato y la otra mitad, más un poquito, a otro", analizó. "El resultado de hoy confirma que el próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad del país por la otra. Tenemos que unir a la sociedad, a los uruguayos. Yo estoy seguro de que todos van a colaborar en su debido término. Hemos dicho más de una vez que esta elección no se trata de sustituir a un Gobierno".

"Debo decir que recibí el llamado del Presidente de la República, con el cual hemos tenido un sinnúmero de diferencia, pero siempre hemos apoyado su republicanismo", anunció Lacalle. "Esta semana la prudencia y la paciencia hay que llevarlas a un grado superior. Si supimos perder, sobre todo hay que saber ganar. Ya empezaremos con los cambios que comprometimos, ya quedarán en el ostracismo las voces de la mentira que auguraban malos momentos si esta era la coalición que llegaba al gobierno.

El candidato del Frente Amplio, en el poder desde hace 15 años, dijo que la "diferencia seguramente no va a ser superior a lo que son los votos observados" y llamó a sus seguidores a "esperar el resultado final". "Lo que si nos deja claro que el presidente no va a tener el 50%, necesitamos los acuerdos que permitan gobernar para un solo Uruguay, gobernar para la gente", analizó. ""Quedó demostrado que no alcanzaban acuerdos entre cuatro paredes", agregó en refefrencia al acuerdo de Lacalle Pou con los demás partidos.

"El pueblo uruguayo es inteligente, define con su corazón y con su cabeza", dijo Martínez. "Utilicemos esa inteligencia para entender que nos enfrentamos a una situación inédita. Ahora debemos esperar, pero recién me mandaron un mensaje con una frase maravillosa y a veces sintetizan mucho más que los mil discursos: 'Internaron enterrarnos, lo que no sabía es que somos semillas'".

"Cualquiera sea el resultado final que dé la corte el martes, acá hay un pueblo que no quiere ser pasivo en la historia de la patria, queremos ser protagonistas. Tener un pueblo enamorado de sus banderas, es lo más importante", dijo Martínez. "Como lo que nos mueve es la alegría, hoy es momento de volver a nuestras casas con el corazón lleno de gozo y esperar que termine el conteo evitando cualquier confrontación".

La Corte Electoral "no va a dar un ganador esta noche", explicó el presidente del organismo, José Arocena, porque existe un cúmulo de votos "observados" o dudosos que supera en cantidad a la diferencia de sufragios emitidos para cada candidato. El recuento o "escrutinio secundario", norma en los comicios uruguayos, comenzará el martes, puede durar dos o tres días, y se convierte en esta ocasión en definitorio de la elección.

El exsenador Luis Lacalle Pou, de 46 años, obtuvo unos 30.000 votos más que Daniel Martínez, de 62 años, mucho menos de lo pronosticado por los sondeos antes de los comicios. Escrutado casi el 99% de los sufragios, la Corte Electoral da unos 1,15 millones de votos para Lacalle Pou y 1,12 millones para Martínez. Los votos "observados" suman unos 35.000 y tendrían que volcarse en su enorme mayoría al Frente Amplio para revertir el resultado del primer escrutinio a favor de Lacalle Pou.

D.S.