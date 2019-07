Elecciones primarias en Uruguay: un senador, un exintendente y un economista fueron los favoritos

Un senador de centroderecha, un ex intendente de izquierda y un economista liberal disputarán en octubre la Presidencia de Uruguay por los partidos políticos mayoritarios tras las internas partidarias celebradas este domingo. Se trata de Luis Lacalle Pou, de 45 años (Partido Nacional), de Daniel Martínez de 62 (Frente Amplio), y de Ernesto Talvi de 61 (Partido Colorado), que ganaron las elecciones primarias de sus partidos.

Según Equipos Consultores, Lacalle Pou lidera la interna de su partido con 55% de las preferencias frente a 20% del multimillonario empresario Juan Sartori y 20% del también senador Jorge Larrañaga. El candidato oficialista Martínez aparece cómodamente en el primer lugar con 40% frente a 25% del dirigente sindical comunista y exdiputado Oscar Andrade, y 23% la ex ministra de Industria Carolina Cosse, apoyada por el ex mandatario "Pepe" Mujica. Talvi, un debutante en la arena política electoral, se ubicó por delante del dos veces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000). Talvi ganaba con 59% contra 33% del ex mandatario.

Un 40% del padrón de 2,7 millones de electores sufragó en estos comicios no obligatorios de los que surgen los candidatos únicos de las colectividades políticas uruguayas, una cifra ligeramente por encima del 37% de las últimas internas.

Oficialismo vs oposición

El Frente Amplio se juega este año su continuidad en el poder, al que llegó por primera vez en 2005 de la mano de Vázquez, que no puede ser reelecto. El gobierno frenteamplista se ha visto golpeado por varios escándalos. El más sonado fue la renuncia en 2017 del vicepresidente Raúl Sendic, quien se presentaba bajo un título universitario que no tenía y ahora es enjuiciado por abuso de funciones.

A pesar de más de 15 años de crecimiento ininterrumpido desde 2003, el gobierno de Vázquez debe lidiar ahora con un estancamiento de la economía que se verifica en cierres de empresas, despidos y un creciente déficit de las finanzas públicas que roza el 5% del PIB, la cifra más alta en décadas. A su vez, Uruguay registró un alto crecimiento en el número de homicidios, llegando a 414 en 2018, un 45,8% más que el año anterior y un récord para este país sudamericano.

Quiénes son los ganadores

- Daniel Martínez (62 años). Fue intendente (alcalde) de Montevideo y renunció para dedicarse a la campaña electoral. Ingeniero, milita en el Frente Amplio desde su juventud, en el Partido Socialista. Fue presidente de la petrolera estatal ANCAP, ministro de Industria y Senador. Nació en Uruguay, aunque también tiene nacionalidad francesa, y es cómodo favorito en la interna oficialista. En campaña destacó la "capacidad de mostrar unidad" del Frente Amplio, cuyos candidatos se vieron juntos en piezas publicitarias y actos proselitistas. Llamó a los militantes de su partido a construir un "país del progresismo" y dijo que "no existe desarrollo económico si no existe desarrollo humano y justicia social", una de las banderas históricas del partido fundado en 1971.

- Luis Lacalle Pou (45 años). Comenzó su carrera política como diputado en el año 2000. Es senador. Abogado, aficionado al surf, es hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995). En 2014 ganó las elecciones internas del Partido Nacional con un 54,3% y fue candidato a la presidencia, derrotado por el actual mandatario Tabaré Vázquez. Crítico con el oficialismo, aseguró en una entrevista con La Nación que "el Frente (Amplio) fracasó, se agotó, y todos sus candidatos participaron de una forma u otra en el gobierno y son responsables de estos 15 años. No solo hay que hablar de cambio, hay que hablar de alternancia".

- Ernesto Talvi (61 años). Hijo de un macedonio y de una cubana. Se graduó como economista en Uruguay y tiene un MBA en Finanzas por la Universidad de Chicago. Se define como "liberal progresista" y tuvo un papel primordial en la salida de la crisis económica de 2002. En 2018 formó, dentro del Partido Colorado, la agrupación "Ciudadanos". Su campaña hizo especial énfasis en la mejora de la educación y denunció "un país en decadencia" bajo el gobierno del Frente Amplio, con "más bienes materiales" pero carencias en vivienda, seguridad y educación y una sociedad "más crispada, más agresiva, más violenta" y prometió que, de ganar, encabezará un gobierno "vanguardista y moderno".

