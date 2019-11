Elecciones en Uruguay: votaron los principales candidatos y habrá final con suspenso

Luego de 14 años gobernando Uruguay, el Frente Amplio corre riesgo de perder la Presidencia a manos del centenario partido Blanco, agrupación política de centroderecha que lleva como candidato a Luis Lacalle Pou, un abogado de 46 años, hijo de otro exmandatario y proveniente de una de las familias más tradicionales del país vecino.

Por su parte, el centroizquierdista frente gobernante busca dar continuidad a su hegemonía de la mano de Daniel Martínez, un ingeniero industrial de 62 que actualmente se desempeña como intendente de Montevideo. Ambos candidatos ya votaron y esperan una resolución favorable.

El oficialista Martínez votó este domingo en la sede de la Universidad ORT de Pocitos, acompañado de su esposa Laura Motta y su nieto.

Según informó el diario uruguayo El País, al salir de su casa, Martínez se refirió al video del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en el que exhorta a los miembros de las Fuerzas Armadas a no votar al Frente Amplio: "Vi el video de Manini y no me pareció correcto. No estoy de acuerdo con ninguna forma de imposición de ideas". Y añadió: "Uno ve eso y por ahí se dice ‘pucha', estamos perdiendo algunos códigos. Ojalá reflexionemos como sociedad y logremos una actitud distinta".

Cabildo Abierto es un partido de derecha que obtuvo el 11,04% de los sufragios en la primera vuelta electoral. Su líder, el mencionado exmilitar Manini Ríos llamó a sus camaradas a "librarnos del marxismo", votando en contra del Frente Amplio.

Martínez grabó un video antes de la veda:

Por otra parte, hace algunas horas el frenteamplista escribió la siguiente frase en Twitter: "Nuestra identidad democrática es robusta y hay que cuidarla en cada gesto y desde todas las opciones políticas. Uruguay es hermoso y la fiesta cívica de hoy, con cualquier resultado, ratificará la vocación popular de construir desde los encuentros orgullosos de nuestra libertad".

Por su parte, Lacalle Pou llegó a su centro de votación media hora después de lo previsto, luego de realizar su tradicional recorrida para visitar a los militantes y votantes que lo apoyan. Al salir de su centro de votación y tras saludar a las personas que se acercaron a pedirle fotos o autógrafos, Lacalle Pou realizó una rueda de prensa.

"Voy a hacer valoraciones de ese tipo una vez que termine la veda", contestó al ser consultado sobre el video realizado por el senador electo Guido Manini Ríos, pero afirmó que por el momento no habló con él.

Encuestas. Las cinco consultoras de referencia coinciden en que Luis Lacalle Pou llega con ventaja, y que salvo un cambio brusco en el comportamiento del electorado, será el próximo presidente. Si bien en la primera vuelta electoral Martínez obtuvo un 39,02% y el Partido Nacional (también conocido como Partido Blanco) se hizo un 28,62% de los votos, se espera que esta fuerza sume gran parte de los votos conservadores del Partido Colorado (12,34%) y de Cabildo Abierto (11,04%)

