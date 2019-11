Pepe Mujica votó en Uruguay: "Vamos a seguir luchando por un paisito mejor"

El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica votó en una escuela de Montevideo y pidió a sus seguidores mantener la "esperanza y seguir luchando por un paisito mejor, de aquel que nos tocó nacer". Este domingo 24 de noviembre los uruguayos eligen, en instancia de balotaje, entre el oficialista Daniel Martínez y el opositor Luis Lacalle Pou. En la primera vuelta el primero logró un 39,75% de los votos, ante al 30,33%. En la previa, se desató una polémica con el líder de Cabildo Abierto y senador electo Guido Manini Ríos, quien envió un mensaje a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas en el que les pidió que no voten por el Frente Amplio.

El exmandatario fue uno de los primeros en ir a su circuito de votación, según informó El País, con su clásico Volkswagen "Fusca" acompañado de la vicepresidenta Lucía Topolansky quien prefirió esperarlo en vez de acompañarlo a entrar. Su llegada estaba prevista para el mediodía, pero la adelantó para evitar a la prensa pero sin éxito. Antes de irse Mujica hizo unas breves declaraciones y dijo sentirse nostálgico en esta jornada. "Siento una emoción profunda que va más allá del hecho electoral", expresó

"Soy un veterano, pero tengo emociones, mi niñez la jugué en estos barrios", dijo Mujica al salir del cuarto oscuro ante la prensa, además, contó saludó a un ciclista de mi juventud. Cuando faltaban en la fila. Siento una emoción profunda más allá de lo electoral. No puedo trasmitir las coas que siento porque la memora cuando no está destruida es un rosarios de peripecias, de tropezones, caías, de esperanzas".

Por otra parte, el exmandatario aseguró que han "habido cosas que no debían pasar, pero así es la vida, no importa", en el marco de las declaraciones de Manini Ríos en un video en el que dice que desde el gobierno el Frente Amplio ha atacado "sistemáticamente" a la institución armada, por lo que llamó a no votar a ese espacio.

Por otro lado, indicó que hay que tener "esperanza" y que hay que "seguir luchando por un paisito mejor". "Hay dos palabras contradictorias que igual valen: interés y solidaridad. Si una sociedad se refugia solo en el interés, pobres de nosotros, pero hay que conjugarla y eso lo más difícil".

La espera del expresidente José Mujica para votar en el Liceo N° 70 del Cerro.

El pasado 27 de octubre, en la el oficialista Martínez logró un 39,75% de los votos, ante al 30,33% de Lacalle Pou, quien intentará por segunda vez llegar a la Presidencia tras un primer intento fallido en 2014 frente al actual mandatario Tabaré Vásquez, quien finalizará su mandato en marzo del año próximo. Entre el viernes y este sábado miles de uruguayos residentes en la Argentina llegaron en ferrys al puerto de Montevideo o en micros a la terminal Tres Cruces de la capital o cruzaron las fronteras en autos y combis.

