“Esa turba muestra el atractivo que Trump tiene para su base electoral”

Con una mirada desde la izquierda norteamericana, el analista Norman Solomon considera que las raíces de la violencia que se vio esta semana en el Capitolio de Washington deben buscarse en las “cuatro décadas de asalto neoliberal” de los sectores públicos. Solomon, quien fue delegado de Bernie Sanders en la convención demócrata de 2016, piensa que quienes invadieron el Congreso son “el núcleo duro” del trumpismo, que les ofreció un “falso populismo”.

­—¿De dónde viene la violencia que se vio el miércoles? No puede haber comenzado con Donald Trump.

—Las enmarañadas raíces de la violencia en el Capitolio son profundas y bastante amplias en el escenario político de Estados Unidos. El racismo, la propaganda antiizquierdista y la manipulación corporativa de la ira de la clase trabajadora jugaron papeles muy importantes. Los efectos acumulativos de cuatro décadas de asalto neoliberal al sector público y la decencia social han socavado la seguridad económica de las personas que viven en Estados Unidos. Los valores se han monetizado. El espacio público se ha reducido ante el capitalismo empresarial depredador. La rabia de las personas que se enfrentan a condiciones económicas sombrías ha buscado una salida populista, y el Partido Republicano a través del trumpismo ofreció lo que decía ser un populismo auténtico, aunque siempre ha sido falso y destructivo.

—El 3 de noviembre Trump recibió 75 millones de votos. ¿Hasta qué punto los manifestantes que invadieron el Capitolio representan a esa base electoral?

—En realidad, lo que se vio fue una turba que empezó la jornada protestando y la terminó con una violenta insurrección. Ellos representan el núcleo duro de partidarios de Trump, no la mayoría, claro, pero sí una destilado extremadamente concentrado del atractivo que Trump tiene para su base electoral.

—Cada vez más líderes republicanos toman distancia del presidente. ¿Se dividirá el partido?

—Es difícil de predecir. Espero que los extremistas de Trump rompan y formen su propio partido, porque eso debilitaría, y mucho, al Partido Republicano, siempre tan falso.

Quién es

☛ Periodista, escritor y activista de la izquierda demócrata.

☛ Su libro “War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death” (“La guerra simplificada: cómo los presidentes y los analistas nos la venden hasta matarnos”) tuvo un gran impacto y generó un documental narrado por Sean Penn.

☛Fundó la RootsAction.org, una organización online de movilización ciudadana que tiene 1,5 millones de miembros.