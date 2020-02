EEUU: Trump pronuncia el discurso del "Estado de la Unión" en pleno juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta este martes el discurso del "estado de la Unión" en pleno proceso del juicio político en su contra, que el miércoles terminaría con su absolución.

Pero el 45º presidente de Estados Unidos entrará al Capitolio a las 21 (23 en Argentina) fortalecido por una encuesta que mostró que su nivel de aprobación está en un máximo histórico de 49%, en un momento en que sus rivales demócratas siguen sin saber quién ganó la primaria de Iowa el lunes.

Trump va a entrar en un hemiciclo donde en diciembre pasado la Cámara de Representantes lo acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso, iniciando el juicio político en su contra que se desarrolla en el Senado, donde la mayoría republicana probablemente lo absuelva el miércoles.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una de las figuras emergentes del Partido Demócrata, anunció que no asistirá al discurso de Trump. "Después de muchas cavilaciones, decidí no usar mi presencia en la ceremonia del Estado para normalizar la conducta ilegal de Trump", dijo, explicando que no quiere "legitimar" el comportamiento del mandatario.

DS