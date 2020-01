Evo busca heredero: dos ex ministros se perfilan para la candidatura presidencial

por Facundo F. Barrio

Con la fecha ya puesta para las elecciones en Bolivia, en las que el país intentará recuperar la normalidad democrática luego del golpe contra Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) se prepara para ir a las urnas sin su histórico líder. Por primera vez en quince años, la prohibición a participar en los comicios del 3 de mayo para Morales y para su ex vice Alvaro García Linera obliga al MAS a presentarse con un candidato distinto. Según adelantó el ex presidente, la fórmula se definirá el 19 de enero en una reunión ampliada del masismo en Buenos Aires.

“Estamos primeros en todas las encuestas sin tener candidato”, les dijo el ex mandatario a los suyos la semana pasada. Los sondeos muestran que el MAS encabeza las intenciones de voto para la primera vuelta. Pese a eso, el panorama sigue siendo tan incierto como en las elecciones de octubre pasado, cuando Morales se declaró ganador por una diferencia diminuta que le evitaba un ballottage en el que podía perder.

Enfrentado ahora al desafío de competir sin su jefe, el MAS necesita una figura que le permita ampliar su potencial base electoral y que, a la vez, conforme a los movimientos sociales y sindicales heterogéneos que sostienen al “instrumento político” del partido. Aunque la danza de nombres empezó hace rato, el perfil del reemplazo que se busca para Morales empezó a delinearse con mayor claridad en los últimos días.

“Tiene que ser un candidato que reafirme el núcleo duro indígena, campesino, pero que también tienda puentes hacia sectores medios populares y ascendentes”, clarificó días atrás García Linera. El propio Morales circunscribió a cuatro la lista de precandidatos: “Tenemos a Diego Pary, está David Choquehuanca, y Luis Arce, hay un joven de mi región, Andrónico Rodríguez… cada uno tiene su cualidad”.

David Choquehuanca. El ex canciller de Morales durante casi toda su gestión (2006-2017), hombre muy cercano al ex presidente, es uno de los dos mejor posicionados para encabezar la fórmula. Referente aymara al igual que Morales, Choquehuanca es secretario ejecutivo del ALBA desde que dejó el gobierno. Cuenta con el apoyo clave de las organizaciones campesinas del departamento de La Paz, que anunciaron su respaldo “innegociable” al ex canciller un día después de que los cocaleros del Chapare proclamaran a su propio precandidato presidencial (ver “Andrónico Rodríguez”). Choquehuanca es un dirigente conocido al nivel de la opinión pública, con larga experiencia en la política mayor y con llegada a sectores de las bases indígenas del MAS.

Luis Arce. El ex ministro de Economía (2006-2017 y 2019) es considerado uno de los principales hacedores del “milagro boliviano”. Con recorrido en la academia y en la gestión pública, Arce fue el impulsor del pragmatismo macroeconómico que caracterizó al gobierno de Morales, quien no dudó en echar mano a herramientas poco heterodoxas cuando lo consideró conveniente. Arce tuvo que exiliarse a México apenas después del golpe. Es posiblemente el ex ministro que goza de mejor imagen popular. Como Choquehuanca, es un “vieja guardia” del entorno presidencial que integra el binomio de favoritos; y cuya mayor virtud en el actual escenario es su impronta moderada.

Andrónico Rodríguez. Con 30 años de edad, el dirigente sindical y vicepresidente de la coordinadora de las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba −en cuyo seno creció la figura de Morales− representa el recambio generacional del MAS y una línea dura dentro del partido. Cuenta con el apoyo firme de la dirigencia departamental de Cochabamba y de las organizaciones campesinas de base del Chapare. Aunque muchos los consideran el heredero natural de Morales, Rodríguez parece haber perdido terreno frente a Choquehuanca y Arce, que parecen más adecuados para la vocación aperturista de la conducción del partido. Si lo relegan de la candidatura presidencial, es probable que integre la boleta como vice.

Diego Pary. El ex embajador ante la Organización de Estados Americanos (2011-2018) y último canciller de Morales cierra la lista de precandidatos. Cuando lo mencionó entre los posibles postulantes, el ex presidente boliviano destacó sus “buenas relaciones internacionales”. Pedagogo de formación y de origen quechua, Pary también viene de los movimientos sociales. Tras el golpe, acompañó a Morales en todo su periplo por México y Argentina. Ayer regresó a Bolivia y dijo que está dispuesto a ser candidato. Frente a figuras como Choquehuanca y Arce, Pary llega como el “tapado” de la lista. Acaso esa sea precisamente su mejor chance.

En carrera

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció anteayer que las elecciones se celebrarán el 3 de mayo de 2020.

Morales adelantó que el MAS elegirá a su candidato en una reunión ampliada del partido en Buenos Aires, en enero.

El propio Morales mencionó a los cuatro precandidatos que aparecen en carrera para encabezar la fórmula.

Los dos favoritos son ex ministros que acompañaron al ex presidente durante casi toda su gestión.