Evo en Argentina, sólo sueña con volver a Bolivia: "El pueblo llora para que yo vuelva"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, refugiado actualmente en Argentina, confirmó su intención de ser candidato a senador en las elecciones bolivianas del 3 de mayo y no descartó retornar a su país, en una entrevista difundida este domingo por el diario chileno La Tercera.

"Salí de mi país con una maleta con mi ropita, un cooler donde llevaba harina de coca con miel y entre 2.000 y 3.000 dólares", dijo Morales, recordando cuando dejó Bolivia en un avión rumbo a México tras renunciar a la presidencia el 10 de diciembre, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciara irregularidades en los comicios en los que había logrado la reelección, días atrás.

A esto se sumó haber perdido el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas. Morales tomó un avión y se asiló primero en México y luego en Argentina desde donde dice haber sufrido un "golpe de Estado" y critica duramente a su sucesora, la presidenta interina Jeanine Añez, en las redes sociales: "Lo que hemos perdido con el golpe lo vamos a recuperar el 3 de mayo en democracia (…) Nosotros no estamos para vengarnos, pero vamos a recuperar con conciencia el voto del pueblo boliviano, nuestro proceso y la democracia", afirmó.

Morales, quien gobernó Bolivia por 14 años y cuya re-reelección fue rechazada rotúndamente por un referéndum en 2016, confirmó su candidatura a senador tras declararse "víctima del imperio norteamericano". Además, manifestó su intención de regresar a Bolivia a pesar de que es investigado ahí por sedición y terrorismo, después de que se divulgara un audio supuestamente con su voz en el que ordena a partidarios suyos que cerquen ciudades y les corten el suministro de alimento.

"Estamos haciendo la evaluación y quién no quisiera volver, porque los procesos que me siguen felizmente ninguno es de corrupción", dijo. "Además los procesos que me siguen son totalmente ilegales", agregó el exmandatario alegando que la Asamblea Legislativa boliviana acaba de aceptar su renuncia y que antes de eso no se le podía llevar a un juicio ordinario. "Estoy convencido de que el pueblo llora para que yo vuelva", agregó.

En la entrevista, Morales además relató como es su vida diaria en Argentina: "Estaba acostumbrado a trabajar de lunes a domingo desde las 5 de la mañana. Bolivia tiene nueve departamentos, mi récord histórico fue que algunos días estuve en cinco departamentos; desde las 5 am tenía reuniones en La Paz en la Casa Grande del Pueblo, después entregaba obras, reuniones en otros departamentos".

"El helicóptero era oficina, dormitorio, comedor, sala de reunión y me ayudó bastante esa práctica de comunicación para gobernar desde cualquier parte del país, desde cualquier altura", recordó. Además, acostumbraba a jugar (fútbol), a veces, bailar inclusive. Y aquí no tengo nada de esa actividad, a veces a las 5 de la mañana leo los periódicos de Bolivia para informarme y últimamente estoy tratando de recuperar mi estado físico. El miércoles empecé en la mañana el entrenamiento físico de aeróbicos, aunque mañana (ayer) tengo un partido de fútbol. Tengo contactos con Bolivia permanentemente".

"Tuvimos una reunión con el Presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina (Fernández), después no ha habido contacto", afirmó Morales. "Recibí sus recomendaciones como refugiado y he estado cumpliendo, siempre puede haber algunos errores, entiendo perfectamente. Tengo contacto con algunos compañeros cuando hay que consultar algunos temas".

"La recomendación por norma es que como refugiado no puedo comentar temas internos de Argentina y puedo hacer política desde acá por mi país", aseguró.

DS