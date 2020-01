Quiénes son los dirigentes argentinos que acompañarán a Evo Morales en el acto del MAS

El ex presidente boliviano Evo Morales encabezará este miércoles 22 de enero el primer acto electoral de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) en el país con el objetivo de ganar las nuevas elecciones que deberán ser convocadas en Bolivia tras la controvertida salida del ex mandatario.

Al acto que se realizará en el estadio de Deportivo Español, en el barrio del Bajo Flores, fueron invitados un nutrido grupo de dirigentes argentinos, integrado por funcionarios, gremialistas y legisladores. La concentración para el acto comenzará a las 16:00, cuando una serie de bandas musicales, la mayoría bolivianas, darán inicio a una fiesta cultural que se prolongará hasta las 19:30, hora en la que está estipulado que inicie el acto político.

¿Quiénes asistirán al evento?

Según informó la agencia NA, Daniel Menéndez, titular del Movimiento Barrios de Pie y subsecretario de Promoción de Economía Popular y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social, es uno de los que dirá presente en el acto. De esta manera, será uno de los representantes del Poder Ejecutivo en el evento partidario, al que no se espera la asistencia de funcionarios nacionales de primera línea ya que fuentes de Casa Rosada remarcaron a NA que aún no tienen a ningún representante confirmado.

El diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró a NA que su idea es participar del evento y acompañar al ex mandatario boliviano. Además, cerca de Juan Grabois confirmaron a la agencia mencionada que el Frente Patria Grande estará presente en el evento, aunque no era segura la asistencia del dirigente social y líder de la CTEP.

Entre los invitados figura también el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien la semana pasada recibió a Morales y comprometió su concurrencia al acto político que comenzará mañana a las 19:30. Si bien el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de recibir a Morales en el país, la postura del Gobierno es evitar los contactos directos en actividades partidarias.

Al llegar a la Argentina, la Cancillería le había hecho una "recomendación" al ex mandatario boliviano de mantener un perfil bajo y evitar las declaraciones políticas, pero no se trató de un pedido. De hecho, sus dichos sobre la creación de "milicias armadas" en Bolivia no cayeron bien en la Casa Rosada, donde luego destacaron la marcha atrás de Morales.

Se espera que el ex presidente haga alusión a la fórmula presidencial que en los últimos días oficializó para competir en las próximas elecciones, compuesta por el exministro de Economía de Bolivia Luis Arce Catacora y el excanciller David Choquehuanca. desempeñó como canciller.

ED / DS