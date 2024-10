Evo Morales y la denuncia por violación: “Es mentira”

El expresidente de Bolivia Evo Morales calificó ayer de “mentira” la denuncia de violación por la que es investigado penalmente y aseguró que la Justicia dio por cerrado el caso, al no “encontrar nada” en su contra, aunque evitó rechazar que haya embarazado a una adolescente de 15 años en 2015, cuando estaba al frente del gobierno, como sostiene la acusación.

Morales rechazó las afirmaciones del ministro de Justicia, César Siles, según las cuales enfrenta un proceso por la violación de una menor con quien tuvo una hija cuando era presidente en 2015.

“No puedo entender qué clase de procurador o de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira”, dijo Morales en una conferencia de prensa que ofreció en la ciudad de Cochabamba, rodeado de seguidores.

Sin embargo, el expresidente evitó precisar si es cierto que tuvo una hija con una adolescente de 15 años cuando él tenía 56, como sostiene la denuncia, que al parecer avala un certificado de nacimiento en el que figura como el padre. “No se metan con la familia, la familia es sagrada”, dijo, citando las mismas palabras que usó el presidente Luis Arce, su gran rival, cuando surgieron denuncias de corrupción contra sus hijos. La menor integraba la llamada “Guardia juvenil” que tenía Morales y sus padres también están investigados por permitir o favorecer la relación carnal a cambio de favores políticos, sostuvo la agencia de noticias Fides.

Antecedente. Convertido en el principal opositor del gobierno de su exministro de Economía Luis Arce, Morales aseguró que la Justicia ya lo había investigado por la misma denuncia y debió archivar el caso porque no halló nada en su contra.

En 2020 el gobierno de Jeanine Añez “usando al Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó, y se ha demostrado que no hubo nada”, declaró Morales. “Han investigado todo el año, y no va a haber nada. Es otra mentira más”, reiteró. La agencia Fides recordó que la causa fue archivada después del 10 de diciembre de ese año, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y Arce, volvió al poder.

“Esta nueva maniobra, agregó, no es más que una mentira, como el resto de acciones legales que se han presentado” en su contra, después de la marcha que encabezó la semana pasada con miles de sus seguidores hasta La Paz para exigir la renuncia del Gobierno.

La polémica se reabrió esta semana después de conocerse que durante unas horas existió una orden de detención contra Morales, emitida por la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, por un supuesto delito de abuso y trata de menores, que finalmente fue cancelada, entre las protestas de los fiscales de haber recibido presiones del fiscal general, Juan Lanchipa.

Cuando trascendió la orden de detención finalmente descartada, Morales fue “protegido” por campesinos cocaleros en algún lugar del Chapare boliviano, en el centro del país, reveló uno de sus estrechos colaboradores. “Hermanos y hermanas del Trópico (Chapare) se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los vigilantes, en los guardaespaldas, en los protectores de la vida de Evo Morales”, afirmó su exministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.

Gutiérrez reveló que fue destituida después de ordenar la aprehensión del líder cocalero, de 64 años, por el presunto delito de trata de personas. La Justicia, según la propia fiscalía, dejó sin efecto la orden de captura.

En la resolución de aprehensión contra Morales –cuyos apartes fueron filtrados a la prensa– se señala que en 2016 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija.

La ya exfiscal de Tarija Gutiérrez denunció al fiscal Lanchipa de estar protegiendo al expresidente Morales.

El Ministerio de Justicia se sumó al caso y anunció que se presentará como acusación. Asimismo, Arce pidió una investigación reservada debido a que “está por medio una menor” y todo es “sumamente delicado”, subrayando que su Gobierno “nunca” utilizará esta cuestión con fines políticos.

Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 e impulsó el triunfo electoral de su sucesor Arce, quien fue su ministro de Economía durante más de una década.