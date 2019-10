Fue a una fiesta, se emborrachó y cuando despertó al día siguiente, no tenía los genitales

Un hombre se despertó luego de una tremenda borrachera y descubrió que no tenía sus genitales. Al darse cuenta de ello, entró en una crisis de nervios y comenzó a gritar al punto tal que alertó a sus vecinos, quienes lo asistieron y lo llevaron a un hospital. El trágico incidente le ocurrió en Kenia a Moses Wanyoike, un hombre de de 51 años que acudió a un festejo en la casa de un amigo en el condado de Muranga, bebió en demasía y terminó ebrio.

Cuando despertó al día siguiente en su casa, se levantó y fue al baño y allí se percató que algo le faltaba, según consignó el medio Daily Mail. Ante esta situación , comenzó a gritar tanto que llamó la atención de sus vecinos, los cuales se acercaron a su casa para saber qué ocurría. Un testigo aseguró que comenzaron a rastrear allí mismo la parte faltante de sus genitales.

"Yo estaba entre las personas que comenzamos a buscar para poder llevarlo al hospital a tiempo para que se vuelva a coser. Es lamentable que no haya sucedido, es un desastre total. El hombre estaba sangrando profusamente y le arrancaron los pantalones por la espalda", detalló al mencionado medio.

Reconstrucción. Wanyoike bebió con amigos cerca de seis horas y quiso regresar a su casa alrededor de las 2 de la madrugada. Fue llevado allí por uno de los presentes en la reunión, quien en un momento dado del trayecto mencionó que quería circuncidarlo, aunque el hombre creyó que sólo se trataba de una broma de mal gusta. Sin embargo, no fue un chiste sino algo que ocurrió finalmente.

La víctima declaró que sus recuerdos solo llegan hasta ese momento en el que estaba con su conocido en el vehículo: "Durante el viaje a casa me decía que me circuncidaría. Lo traté como un chiste malo. Pensé que lo decía porque estaba borracho '', indicó. Los informes que investigan el hecho sostienen que el hombre fue víctima de un "horrible ataque caníbal".

Por su parte, el representante de la asamblea local del condado, James Karanja, precisó: "Me llamaron y me dijeron que un hombre en mi barrio había sido mordido. Tomé mi auto y fui a la casa, luego a la Policía a denunciar el hecho''. Asimismo, opinó: "Un acto tan extraño no puede ser realizado por personas sobrias, deben haber estado tomando drogas y esto se está convirtiendo en un problema en nuestra sociedad".

Investigación. Por el caso fue detenido un hombre llamado Gerald Mbugua. El oficial superior de la Policía del lugar aseguró: "Un sospechoso bajo nuestra custodia y nos está ayudando a unir los puntos y establecer lo que condujo al incidente". Y concluyó: "Las investigaciones están en marcha y preferiremos los cargos en su contra una vez que hayamos terminado".

