Perito del nene asesinado en Santa Fe: "Hice 3.000 autopsias y nunca vi algo así"

A una semana del crimen de Diego Román, el nene de 12 años en la localidad santafesina de Recreo, un perito forense que le realizó estudios al cuerpo del pequeño dio detalles del caso y aseguró: "Llevo más de tres mil autopsias y nunca vi algo así".

Pascual Pimpinela, jefe del Cuerpo Médico Forense, hizo referencia a las múltiples lesiones que presentaba el cadáver del pequeño. Si bien en un principio se hablaba de 30 puñaladas, los análisis concluyeron que tenía heridas en toda la superficie de su cuerpo y que también le cortaron los genitales.

"Tenía múltiples lesiones en toda la zona corporal y eso está totalmente documentado. Hay zonas mutiladas del cuerpo. No tengo registrado de un caso así. Merece toda la investigación científica. Llevo más de tres mil autopsias y nunca vi algo así", indicó.

En ese marco, el especialista señaló que el examen logró establecer que el chico podría haber sido asesinado "de 24 a 36 horas" antes de la realización de la autopsia. "Sería la noche del jueves a noche del miércoles" precisó, según consignó el medio local Aire de Santa Fe.

Al nene lo mataron de 30 puñaladas: su mamá acusa al padre y su pareja

El caso. Diego Román fue visto por última vez el miércoles 3 de julio cuando salía de la escuela. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado sin ropa en un descampado. Los resultados de los primeros estudios señalaron que el menor había sido mutilado.

Diego Román tenía 12 años. FOTO: Captura de pantalla

El nene vivía junto a su padre, su madrastra, hermanos y hermanastros. Una familia ensamblada de unas 10 personas que compartían una vivienda a pocos metros de la escuela a la que asistía la víctima. Su madre biológica, María Cardozo, apuntó hacia su exmarido y su nueva pareja como los responsables del hecho.

No encontramos lesiones por defensa en la palma de la mano, sostuvo Pimpinela en alusión a que en el examen no halló rastros de que el niño haya intentado defenderse.

“La mujer de mi ex nunca quiso a mis hijos. Mi hija mayor escapó por eso de la casa. Los amiguitos de Diego me dijeron que él no quería volver porque estaba cansado de cuidar a los hijos de su madrastra. Dieguito tenía golpes y moretones por todo el cuerpo. Él no pudo llegar a ese lugar solito”, expresó en declaraciones al mencionado medio local.

Familiares, amigos y vecinos de Diego Román, el nene de 12 años asesinado en Recreo, marcharon para pedir justicia. FOTO Gentileza: El Litoral

Reclamo de justicia. A casi una semana del crimen, el jueves 11 de julio familiares; amigos y vecinos del nene asesinado se congregaron para pedir justicia por el hecho.

Los manifestantes partieron desde la escuela N° 1338 -establecimiento educativo al que asistía el chico- hasta la Municipalidad y Comisaría. Allí estuvo presente Cardozo, quien pidió respeto para su familia y que no se diga “cualquier cosa”. El intendente de Recreo, Omar Colombo, que apoyó la causa de Diego Román desde que buscaban al niño, también participó de la marcha.

“No hay grandes pistas; el informe preliminar necesita ciertos estudios extras. Me prometieron que siguen trabajando a destajo más allá de la feria judicial. No hay indicios ciertos de nada, tampoco detenidos por el caso”, concluyó el mandatario local.

F.D.S./F,F,