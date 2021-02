En guerra con Australia, Facebook bloquea noticias en su plataforma

Facebook se planta en su guerra con Australia y anunció este miércoles 17 de febrero que restringirá la circulación de contenidos de noticias en el país, negándose a ceder a una presión regulatoria que obligaría al gigante social a compartir los ingresos con los medios de comunicación.

"La ley propuesta fundamentalmente malentiende la relación entre nuestra plataforma y los medios que la usan para compartir contenidos de noticias", dijo el gerente de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, William Easton.

Australia está a punto de aprobar una legislación que obligaría a las empresas digitales a pagar por los contenidos informativos, algo que crearía un precedente mundial, consignó la agencia AFP. Según Facebook y Google la medida destrozaría el funcionamiento de Internet.

La vida sin Google: Australia se enfrenta a lo inimaginable

"Nos ha dejado ante una dura elección: intentar cumplir con una ley que ignora las realidades de esta relación, o dejar de permitir contenidos informativos en nuestros servicios en Australia. Con el corazón encogido, estamos eligiendo esto último", dijo Easton.

La medida de Facebook contrasta con la de Google, que en los últimos días ha negociado acuerdos con grupos de medios de comunicación, entre ellos News Corp. de Rupert Murdoch, en respuesta a la presión regulatoria. Google acordó hacer "pagos significativos" a News Corp por contenido, informaron las dos compañías en un comunicado este miércoles.

Changes to Sharing and Viewing News on Facebook in Australia https://t.co/ePpPWE65Ns