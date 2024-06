"Heeramandi", el nuevo éxito de Netflix revive el complejo pasado de las "cortesanas" de Pakistán

El éxito de Netflix "Heeramandi" describe las vidas lujosas y poderosas de las cortesanas en la década de 1940, pero hay poco glamour para las trabajadoras sexuales paquistaníes modernas en el descolorido barrio rojo donde se desarrolla la serie.

El programa de ocho partes, subtitulado "The Diamond Bazaar" en inglés, retrata a las cortesanas en el "barrio real" de Lahore antes de la partición, que alguna vez fue un centro de cultura e intriga política.

Con una opulencia deslumbrante al estilo de Bollywood, muestra a mujeres relacionándose con aristócratas, forjando alianzas y rivalidades influyentes en el contexto de la lucha de la India por independizarse del dominio británico.

Pero en los restos abandonados del barrio, Shagufta, ex trabajadora sexual de 65 años, se burló.

"Así no es Heera Mandi", dijo, utilizando un seudónimo para proteger su identidad. "Ahora las chicas simplemente exhiben sus cuerpos", explicó Shagufta. "No queda nada en Heera Mandi".

Shagufta puede rastrear siete generaciones de mujeres en su familia que trabajaron como "tawaifs" en Heera Mandi, y comenzó a bailar y prostituirse a la edad de 12 años.

Si bien las cortesanas imponían respeto por su arte en la danza y la música durante el período mogol, el espectáculo exagera la riqueza y el glamour de la era gobernada por los británicos en la que se desarrolla. "Nunca fue así", dijo.

El tabú de las "tawaifs" sigue vivo en Pakistán e India

Las joyas relucientes y el melodrama deslumbrante del programa atrajeron casi 11 millones de visitas en sus primeras tres semanas en Netflix, así como una avalancha de interés en las redes sociales.

La fascinación se dividió en Pakistán e India, donde TikTok se iluminó con videos de personas influyentes vistiendo trajes tradicionales y sincronizando los labios con las canciones y diálogos del programa.

Una secuencia de una seductora danza clásica inspirada en el andar de un elefante, considerado regio y digno, se ha vuelto viral, con la bailarina moviendo con gracia sus caderas de un lado a otro.

Algunos vloggers actuaron frente a tiendas que venden zapatos e instrumentos musicales que han reemplazado a los otrora grandes burdeles, con sus desmoronadas fachadas art decó que enmarcan callejones sucios.

Pero es tema de debate si el programa está derribando barreras en torno a la sexualidad en un Pakistán profundamente conservador o si simplemente las está agravando con excitación.

Naveen Zaman, investigador cultural, está entusiasmado con la atención renovada que está recibiendo Heera Mandi.

"La gente vuelve a hablar de la cultura tawaif", afirmó. "De hecho, están empezando a investigar sobre estos temas que se consideraban tabú en los últimos años".

Para Zaman, es un paso hacia revivir una historia incómoda. "Aquí se están construyendo viejas conexiones", afirmó.

Las cortesanas estuvieron en el apogeo de su poder en la era mogol, que duró desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX.

Durante el dominio británico, los códigos de moralidad victorianos se vieron amenazados por la influencia de las mujeres sobre la adoradora aristocracia local, y el "bazar de diamantes" quedó relegado a una zona de prostitución.

Décadas después de que Pakistán obtuviera su independencia, la dictadura del presidente Zia ul-Haq introdujo reformas islámicas de línea dura que empujaron el trabajo sexual aún más a las sombras.

Una represión policial en 2009 finalmente cerró los burdeles de Heera Mandi y acabó con la música y el baile con los que las trabajadoras sexuales entretenían a sus clientes.

Realidades dolorosas: "No importa cuán piadosas se vuelvan, nunca serán respetadas. La gente siempre la llamará tawaif"

Para Noor, de 38 años (también un seudónimo), la serie de Netflix no elimina el estigma de ser trabajadora sexual de Heera Mandi.

A diferencia de la serie, donde el término "tawaif" evoca ideas de arte y etiqueta, el trabajo sexual en el Pakistán actual es un negocio crudo y desalentador.

Obligada a realizar trabajo sexual cuando era niña para mantener a su familia, Noor es condenada al ostracismo incluso por sus familiares por el trabajo que realiza.

"Las mujeres en este campo no son consideradas honorables y no son tratadas con respeto. No importa cuán piadosas se vuelvan, nunca serán respetadas. La gente siempre la llamará tawaif".

"Aunque en otras zonas de la ciudad hay más trabajo sexual, debido a la reputación de Heera Mandi, este lugar sigue siendo notorio", dijo.

La bailarina clásica india Manjari Chaturvedi ha estado trabajando para recuperar la histórica cultura de las cortesanas durante 15 años.

En su estudio de Nueva Delhi, calificó la serie de Netflix como una "oportunidad perdida" que "podría haber creado una narrativa diferente para las mujeres, que fueron estigmatizadas durante muchos siglos por el trabajo que hacían".

"Lo más triste que hace un cine como este es que vuelve a poner la sexualidad en primer plano en lugar del arte, y nuevamente trae el mismo estigma", dijo Chaturvedi.

afp / ds