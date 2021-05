La increíble foto de Joe y Jill Biden "gigantes" con los "diminutos" Jimmy y Rosalynn Carter

Mientras en el Gobierno argentino con Alberto Fernández y Cristina Kirchner elogian el discurso "peronista" del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en norteamérica el mandatario generó una ola de memes y respuestas tuiteras por una curioso foto junto a su esposa Jill Biden con la ex pareja presidencial Jimmy y Rosalynn Carter.

Es que el jueves pasado, Biden, de 78 años, que fungió durante décadas como senador y fue vicepresidente de Barack Obama, visitó junto a la primera dama al expresidente y aliado de toda la vida, Jimmy Carter, de 96, quien los recibió junto a su esposa Rosalynn (93) en su residencia de Palins, Georgia.

Pero lo que generó el revuelo en las redes fue una increíble foto en la que Joe y Jill Biden se ven "gigantes" cuando se ubicaron al lado de Jimmy y Rosalynn Carter que se ven "diminutos".

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!



Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4 — The Carter Center (@CarterCenter) May 4, 2021

La extraña perspectiva de la foto generó confusión en algunos usuarios pero también varios memes y respuestas en Twitter donde se divirtieron con la foto de las parejas presidenciales de Estados Unidos.

"¡Adorable! Pero, ¿soy la única que piensa que esto parece un museo de muñecas diminuto, y que Joe y Jill son gigantes?", tuiteó una usuaria.

Adorable! But am I the only one who thinks this looks like a tiny doll museum, and Joe and Jill are giants? — The Real Beth (@BethyBeeez) May 4, 2021

"Parece que dos abuelos entraron en una casa de retiro de muñecas de 'tamaño real' y se tomaron una foto con algunos abuelos en miniatura todavía mayores ¡Adorable y divertido al mismo tiempo!", agregó otro.

This looks like 2 grandparents stepped into a "life-sized" dollhouse retirement home and took a picture with some miniature even older grandparents.



Adorable and hilarious at the same time! — Corey (@beardedguy802) May 4, 2021

"Asesores: necesitamos una manera de hacer que el presidente parezca poderoso y joven", expresó otro internauta.

advisors: we need a way to make the president look both powerful and young — Performers: please raise your prices (@osoezi) May 4, 2021

"¿Por qué Joe parece un ventrílocuo?", comentó uno de los usuarios.

Why Joe look like a ventriloquist? pic.twitter.com/pUwSaoS4HO — Bob Lawblau (@thetylerpaige) May 4, 2021

"Esto se parece a la escena de 'El señor de los anillos: la comunidad del anillo' en la que Gandalf está visitando la casa de Frodo", añadió otro en referencia a la reconocida película.

This looks like that scene from The Fellowship of The Ring where Gandolf is visiting Frodo's house — [email protected] (@NYstate2000) May 4, 2021

"Acá lo tienen. Lo arreglé", dijo un internauta.

There. I fixed it. pic.twitter.com/dmjLiX3oXk — 🌊 Deonardo La Vinci 🌊 (@DeonardoLeVinci) May 4, 2021

Más allá del tamaño de las personas en la fotografía, otros usuarios le recriminaron a Joe y Jill Biden y a Jimmy y Rosalynn Carter por el hecho de que nadie llevaba puesto un barbijo.

Los Carter "son un poderoso recordatorio de que servir a nuestro país no se limita al cargo", dijo luego Jill Biden en Duluth. El exmandatario y su esposa fundaron el Centro Carter en 1982, organización sin fines de lucro que aborda una serie de asuntos que van desde observación de procesos electorales, mediaciones internacionales, hasta programas para fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos.

