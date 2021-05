Joe Biden y los fragmentos "peronistas" de su discurso por los 100 días de gobierno

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un extenso discurso por los cien días de su gobierno. Y en algunos fragmentos Joe Biden pareció "Juan Domingo Biden". Amen de dejar aún más a la derecha al macrismo en todas sus vertientes, y a los libertarios de cotillón vernáculos.

Palabras para las fieras de Wall Street y para los multimillonarios norteamericanos y sus trampas para evadir impuestos y diferir ganancias en paraísos fiscales, estuvieron en boca de Joe Biden sin metáforas. También tiró mensaje para la industria farmacéutica, el abismo que separa a CEOs de empleados, y hasta se hizo cargo de que peligro para la democracia de Estados Unidos, tiene ADN norteamericano.

Biden dijo que en 2020, hubo 55 corporaciones norteamericanas que no pagaron impuestos federales.

Juan Domingo Biden | Por Jorge Fontevecchia

Hay un razón para todos esos mensajes de “Juan Domingo Biden”. Al plan económico que trazó para Estados Unidos le puso una cifra: tres trillones de dólares. Sí, 3.000.000.000.000 de dólares. El motivo lo dijo en las primeras líneas de su discurso: ”Heredé una nación, como todos heredamos, en crisis. Y la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil.“

Y Biden graficó la crisis de su país con la siguiente postal. “Una de las imágenes que definen esta crisis, al menos desde mi perspectiva, es la de los autos alineados a lo largo de varios kilómetros. Y no autos de personas que apenas pueden encenderlos. Nada de eso. Eran buenos autos, alineados por kilómetros, esperando a que les pongan una caja de comida en portaequipaje. No sé ustedes, pero, ¿nunca pensé que vería eso en Estados Unidos?”.

Biden promovió la sindicalización y acto seguido anunció aumento del salario mínimo.

Biden se viste de Sanders y propone un America First progresista

Si una vez su par Barack Obama eligió salvar a la banca en lugar de los que perdieron todo cuando explotó la burbuja inmobiliaria, esta vez Biden sabe –según sus palabras– que ahora la taba no habilita el “todos ponen”. A la fecha, según dijo Biden, el estado norteamericano entregó 224 mil millones de dólares en “cheques de rescate” para paliar la crisis. Sí, 224.000.000.000 de dólares “al 85 por ciento de los hogares norteamericanos en 160 millones de cheques de 1400 dólares”. Es decir, una cuatro veces y media la deuda con el FMI que Macri legó a la Argentina.

Michael Douglas como Gordon Gekko en "Wall Street".

Biden no es Bernie Sanders. El discurso en su conjunto transmite el “America para los americanos” o “Estados Unidos para los norteamericanos”. Y también resume en una frase, la arrogancia que une a Biden con Trump, los Bush o Reagan: “Les dije a todos los líderes mundiales que conocí durante años que nunca jamás fue una buena apuesta el ir contra Estados Unidos, y todavía no lo es. Tenemos, sin exagerar, la mayor fuerza de combate de la historia del mundo.” Pero en los fragmentos “Juan Domingo Biden” podría inferirse un “giro peronista” -para argentinizar la cuestión con algo de ironía–, o a “la izquierda” de Joe Biden. No es tan pero algunos conceptos, erizarían los pelos de la derecha argentina, de la más próxima a cierto centro –o radicalismo macrista–, hasta los extremos libertarios.

Wall Street no construyó Estados Unidos

1 de mayo de 2021: marchas en Nueva York para pedir por el derecho a la sindicalización en Amazon.

“Hay hombres y mujeres buenos en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. Lo construyó la clase media. Y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso pido al Congreso que apruebe la ley de protección del derecho a la organización laboral y que me la envíen para que podamos apoyar el derecho a sindicalizarse. Y mientras lo hacen, subamos el salario mínimo a 15 dólares. Nadie que trabaje 40 horas semanales debería vivir por debajo del umbral de la pobreza.”

La brecha salarial de CEOs y empleados

Elon Musk y Jeff Bezos, dos de los grandes ganadores en la pandemia.

“En lugar de usar el ahorro fiscal (de 2017) para aumentar salarios e invertir en investigación y desarrollo, miles de millones de dólares fueron a los bolsillos de los CEOs. De hecho, la brecha salarial entre CEOs y trabajadores es una de las mayores de la historia. Según un estudio, en Estados Unidos los CEOs ganan 320 veces más de lo que gana un trabajador promedio incluso en sus propias empresas; antes era menos de cien.

La pandemia empeoró las cosas: veinte millones de norteamericanos de clase media se quedaron sin trabajo. A su vez, unos 650 multimillonarios (en Estados Unidos) aumentaron su patrimonio neto en más de mil millones de dólares. Y ahora tienen más de cuatro mil millones de dólares. Compatriotas, la economía del derrame nunca ha funcionado. Es hora de hacer crecer la economía desde abajo y desde el centro hacia afuera.“

Un llamado de atención para las multinacionales farmacéuticas

Biden criticó que en EE.UU. los medicamentos fueran incluso tres veces más que otros países.

“Bajemos los costos de los medicamentos recetados. Todos sabemos lo escandalosamente caros que son los remedios en Estados Unidos. De hecho, de los que son recetados pagamos los precios más altos del mundo (…) casi el triple de lo que pagan otros países. (…) Demos a Medicare el poder de ahorrar cientos de miles de millones de dólares negociando precios más bajos para los medicamentos. (…) Y el dinero que ahorramos puede destinarse a fortalecer la ley del cuidado de salud asequible y ampliar los beneficios de Medicare sin que les cueste a los contribuyentes un centavo adicional. (…) Se trata de una premisa simple: la atención médica debe ser un derecho, no un privilegio.”

Las empresas y los ricos van a tener que pagar

En "El lobo de Wall Street", Leonardo Di Caprio celebra la evasión fiscal.

“Es hora de que las empresas de Estados Unidos y el uno por ciento más ricos empiecen a pagar lo que les corresponde. Uno puede hacerse multimillonario y millonario, pero pagando los impuestos que les corresponden. Un estudio reciente muestra que 55 de las mayores corporaciones de Estados Unidos no pagaron impuestos federales en 2020. Y esas 55 corporaciones obtuvieron más de 40.000 millones de dólares de ganancias. (…) Muchas empresas norteamericanas también evadieron impuestos a través de paraísos fiscales en Suiza, Bermudas e Islas Caimán. Y se beneficiaron de vericuetos y deducciones impositivas para deslocalizar puestos de trabajo y girar sus ganancias al exterior. No está bien. Vamos a reformar el impuesto de sociedades para que paguen lo que corresponde y ayuden a pagar las inversiones públicas de las que se beneficiarán también sus empresas”.

A la caza de evasores multimillonarios

Leo Di Caprio en "El lobo de Wall Street", acorralado por el FBI.

“El Departamento de Hacienda tomará medidas contra los millonarios y multimillonarios que hacen trampas con los impuestos. Expertos de la izquierda, de la derecha y del centro calculan que la evasión impositiva es de miles de millones de dólares. No pretendo castigar a nadie. Pero no sumaré una carga fiscal adicional a la clase media; ya pagan bastante. Creo que es justo y fiscalmente responsable. Y recaudará dinero para pagar los planes que propongo (…). Cuando escuchen a alguien decir que no hay que aumentar los impuestos al uno por ciento más rico o a las empresas, pregúntenle: "¿A quiénes sí se los aumentaría? ¿O a quiénes se los bajaría? (…) Se suponía que el gran recorte de impuestos de 2017 se pagaría por sí mismo, y generaría un gran crecimiento económico. Así se lo vendió. Sin embargo, sumaron al deficit unos dos mil millones de dólares. Y las corporaciones de Estados Unidos y quienes están en la cima de la pirámide social tuvieron una ganancia gigante e inesperada.”

El enemigo duerme en casa: la supremacía blanca

Enero de 2021: fans de Trump asaltan el Capitolio porque no aceptan la derrota electoral.

“No vamos a ignorar lo que nuestra agencia de inteligencia determinó es hoy la amenaza terrorista más letal en Estados Unidos: el terrorismo de la supremacía blanca. (…) Hace casi un año, antes del entierro de su padre, cuando hablé con Gianna Floyd, la hija pequeña de George Floyd me miró y me dijo: “Mi papá cambió el mundo”. Bueno, luego de la condena al asesino de Floyd podemos ver cuánta razón tenía si es que tenemos el coraje de actuar como Congreso. Todos vimos visto la rodilla de la injusticia en el cuello de los norteamericanos negros.”

(El discurso completo, incluso en castellano, esta disponible en el sitio oficial de La Casa Blanca)