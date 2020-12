Quiénes son los millonarios que aumentaron aún más su fortuna en la pandemia

La pandemia del coronavirus generó que millones de personas en el mundo perdieran sus trabajos. Los ingresos cayeron y miles de familias luchan actualmente para no caer en la pobreza. Pero la desigualdad de clases y oportunidades también se deja ver en esta situación ya que muchos multimillonarios no solo no perdieron dinero sino que lo incrementaron considerablemente. Según un análisis hecho por The Guardian en base a los datos de Forbes, se estima que los diez hombres con más dinero del mundo ganaron alrededor de 400 mil millones de dólares durante los últimos meses.

JEFF BEZOS

Bezos, fundador y CEO de Amazon, es uno de los ganador de la pandemia. Actualmente, según los rankings de Forbes, su fortuna ronda los 187 mil millones de dólares. Si se tiene en cuenta que a principios de año esa suma era de casi 117 mil millones, entonces se observa que durante la pandemia del covid ganó 70 mil millones de dólares.

La semana pasada, su ex esposa Mackenzie Scott donó 4 mil millones de dólares a 384 organizaciones benéficas distintas y fue crítica con los multimillonarios. “Algunos incrementaron considerablemente su riqueza mientras que millones perdieron lo poco que tenían. Lo menos que podemos hacer es devolver este dinero”, aseguró al conocerse la noticia de su donación.

ELON MUSK

Según las listas de Forbes, Musk es actualmente el tercer hombre más rico del mundo con 140 mil millones de dólares. Lo destacable, es que a fines del 2019 ni siquiera estaba entre los 30 de ese rubro. Su fortuna era de casi 30 mil millones de dólares y se ubicaba en la posición 35. Pero con la pandemia, las acciones de su compañía de autos eléctricos Tesla se dispararon provocando que Musk ascendiera considerablemente en la lista.

BERNARD ARNAULT

De origen francés, Arnault es el segundo hombre más rico del mundo y el primero de Europa gracias a sus 145 mil millones de dólares. Junto a su familia es dueño del conglomerado LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton que reúne a 76 marcas de indumentaria de lujo reconocidas internacionalmente. En marzo la cifra que lo destacaba en la lista de Forbes era de 69 mil millones pero se duplicó durante los meses de la cuarentena y él también se vio beneficiado por el coronvirus.

BILL GATES

El cuarto nombre que aparece en la lista es el del cofundador de Microsoft, Bill Gates. El empresario tecnológico fue uno de los que advirtió hace años que una pandemia mundial podría generarse y perjudicar a la humanidad. Cuando el coronavirus se expandió por el mundo, muchos le dieron la razón y comenzaron a escuchar sus discursos. Y en ese contexto Gates también vio incrementar su fortuna. Quizás no tanto como los mencionados anteriormente pero los 20 mil millones extra que generó durante los últimos meses le permitieron alcanzaron los 120 mil millones y lo ponen dentro del grupo.

MARK ZUCKERBERG

El dueño y fundador de Facebook no tuvo su mejor año en el aspecto social y legal. Citado a declarar por el Congreso de Estados Unidos por prácticas ilegales y monopólicas y criticado por no evitar comentarios racistas y violentos en su red social, estuvo gran parte del 2020 en el ojo de la tormenta. De todas formas, eso no se vio reflejado en su fortuna que se incrementó considerablemente.

A finales del 2019, Zuckerberg contaba con 70 mil millones de dólares mientras que en la actualidad ronda los 100. Los meses de la cuarentena fueron un éxito para sus compañías cuyas valuaciones aumentaron constantemente. En el futuro cercano, el empresario podría verse obligado a desprenderse de alguna de ellas como Instagram o Whatsapp debido a las denuncias del Congreso estadounidense pero mientras tanto disfruta de las ganancias.

La lista se completa con Larry Elison, Warren Buffet, Larry Page, Steve Ballmer y Sergey Brin. Y a ellos se podrían sumar otros nombres como el del empresario español Amancio Ortega quien, gracias a su imperio textil, alcanzó los 75 mil millones de dólares, más de 10 mil millones extras si se compara con el período anterior al Covid.

AJ/MC