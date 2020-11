Zuckerberg se olvida de Trump y busca "amigarse" con Biden

Ver empresarios intentando ganarse la simpatía de un presidente no es algo que ocurra solo en Argentina. Con la nueva administración de Joe Biden, en Estados Unidos comienza a verse un viraje, o “panquequeo”, de algunas figuras que buscan dejar atrás a Donald Trump para congraciarse con el nuevo mandatario y uno de los primeros en hacerlo es Mark Zuckerbger, el CEO y fundador de Facebook.

A Zuckerberg se lo criticó mucho este año por no sancionar u oponerse a comentarios racistas y con información falsa que difundió Trump en su plataforma. “Nosotros no somos árbitros de la verdad”, aseguró en su momento el CEO. Sin embargo, eso no evitó que distintas organizaciones sociales apuntaran contra él. Incluso varios de sus propios empleados hablaron públicamente en su contra y lo acusaron de no accionar contra los dichos racistas y poco fundamentados del presidente.

Sin embargo, la postura de Zuckerberg cambió al conocerse la victoria de Biden y en las últimas horas se difundió que Facebook realizará campañas para fomentar iniciativas del nuevo mandatario. “Es una ofensiva para encantarlo”, aseguraron en el Financial Times sobre esta promoción que se realizará desde la plataforma sobre distintos ejes de la agenda de Biden.

Quizás uno de los asuntos más urgentes y centrales es la promesa del presidente electo de volver a ingresar con Estados Unidos al Acuerdo de París según el cual los países se comprometen a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Trump había renunciado al mismo pero Biden aseguró que volvería a ingresar y desde Facebook incentivarán a los usuarios a informarse al respecto.

Otro tema que estará en las campañas se refiere a la vacunación contra el Covid-19. En Estados Unidos, distintos grupos anti-vacunas accionan para evitar que los ciudadanos se vacunen contra el coronavirus. Por ese motivo, la red social hará llegar publicaciones a los usuarios para que se vacunen de forma temprana e incluso podrían sancionar y bloquear cuentas que estén en contra.

Así, la política de Facebook de no introducirse en temas políticos y dejar que cada cual diga lo que quiera parece llegar a su fin. Durante la pandemia se registraron decenas de noticias falsas sobre el Covid, algunas impulsadas por Donald Trump, y otros asuntos sociales como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la polecía. Ante esto, Zuckerberg tomó una postura de no involucrarse y dejar que las personas se informen como quieran pero eso perjudicó su imagen y reputación.

Por ese motivo, este viraje de Zuckerberg hacia Biden se interpreta como una forma de “amigarse” con el nuevo presidente. Tanto él como otros empresarios de Silicon Valley están siendo investigados y citados al Congreso para declarar sobre distintos delitos relacionados con su posición dominante en el mercado. Se especula con la posibilidad de que Zuckerberg intente utilizar su influencia y “una buena relación con Biden” para evitar que se impongan nuevas regulaciones a las compañías tecnológicas desde el Estado.