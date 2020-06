Mark Zuckerberg quedó aislado y suma problemas por alinearse con Trump

Durante la última semana, los creadores de Twitter y Facebook tomaron posturas completamentes distintas con respecto a Donald Trump. Mientras Jack Dorsey decidió etiquetar varios tweets del mandatario advirtiendo que podían contener información falsa, Mark Zuckerberg se alineó con el presidente de Estados Unidos al asegurar que ellos no debían ser los “árbitros de la verdad”.

Desde entonces, Zuckerberg no paró de cosechar críticas por no oponer resistencia contra Trump en su plataforma. Sobre todo con respecto a los últimos comentarios en los cuales el político ataca a las personas que se manifiestan por el asesinato de George Floyd en la ciudad de Minneapolis. Incluso esto derivó en un llamado entre ellos en el cual el CEO de Facebook le pidió que dejara de incitar a la violencia.

Sin embargo, eso no bastó y en las últimas horas varias organizaciones que trabajan para terminar con el racismo en Estados Unidos le mandaron un mensaje a Zuckerberg. “Estamos desilusionados y anonadados por las incomprensibles explicaciones que está dando para no dar de baja los comentarios de Trump”, comienza el comunicado en referencia a los dichos del magnate tecnológico en los cuales asegura que “es mejor que las personas sepan lo que piensan los políticos”.

“Se rehúsa a entender que Facebook le facilita a Trump la posibilidad de llamar a la violencia contra las personas que protestan. Está sentando un peligroso precedente para que otros sigan el camino de Trump e inciten a más violencia a través de su plataforma”, finaliza la carta presentada por las asociaciones Civil and Human Rights, NAACP Legal Defense and Educational Fund y Color of Change. Los líderes de cada una de ellas tuvieron un encuentro personal con Zuckerberg el lunes por la noche pero éste continuó con su postura.

Los problemas que le generan al dueño de Facebook su relación con Trump también implicaron acciones internas en la empresa. Varios empleados decidieron manifestarse el día lunes en contra de su jefe a través de Twitter. “Mark está equivocado, y me esforzaré de la manera más vocal posible para hacerle cambiar de opinión”, aseguró Ryan Freitas, director de diseño de producto para las noticias de Facebook.

Recientemente trascendió que Zuckerberg mantuvo un encuentro con ellos para explicarles por qué decidió dejar los posteos. “Cómo manejar esta situación ha sido algo con lo que he luchado durante los últimos días. Al leerlos me sentí asqueado porque no creo que sea la forma en que nuestros líderes deban manejar situaciones como esta pero sigo creyendo que no podemos interponernos a sus dichos”, indicó a quienes trabajan con él.

Además, durante la tarde del día martes se reunió un comité independiente que se formó hace unas semanas para debatir precisamente estos temas. El mismo está compuesto por profesionales de distintas áreas y no responden directamente a Zuckerberg sino que fueron contratados para darle opiniones distintas a las tomadas por él. Como este grupo comenzará a funcionar oficialmente a fines de año, no dieron un veredicto sobre los dichos de Trump sino que la situación fue utilizada como “práctica”.

El resto de las plataformas, incluyendo a Spotify, Netflix y Amazon tomaron medidas similares a las de Twitter en relación a Trump. Por ese motivo, la decisión de Zuckerberg lo deja solo y aislado con respecto a los otros magnates de la industria y en una posición incómoda. Sin dudas deberá considerar si su “alineamiento” con Trump no le genera más problemas que beneficios o si está dispuesto a soportar las críticas por los comentarios que el mandatario realiza en Facebook.