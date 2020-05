Mark Zuckerberg se alinea con Trump en su pelea contra Twitter

La disputa entre Donald Trump y Twitter generó que otros magnates tecnológicos salieran a dar su opinión al respecto. Y fue Mark Zuckerberg, quien ha tomado un rol más mediático durante la cuarentena, de los primeros en aparecer. “Creo que ni Facebook ni cualquier otra plataforma debe ser un árbitro de la verdad con respecto a la información porque es un camino peligroso”, aseguró desde la casa en la que se encuentra aislado junto a su esposa y dos hijas.

La pelea comenzó cuando Twitter tomó dos comentarios de Trump y los etiquetó como dudosos. Esta función es reciente y se aplica con aquellos tweets que puedan contener información falsa y la empresa sugiere a los usuarios informarse mejor al respecto. Ayer fue la primera vez que se implementó esto con el Presidente de Estados Unidos en relación a dos posteos donde aseguraba, sin datos comprobables, que el voto por correo llevaría a una elección manipulada.

Esto generó la ira de Trump y durante toda la mañana de hoy se especuló con la firma de una orden ejecutiva para revertir la inmunidad que tienen empresas tecnológicas como Google, Twitter o Facebook sobre la gestión del contenido que se publica. “Este será un gran día para las redes sociales y para la Justicia”, escribió el mandatario en su cuenta oficial. Y luego agregó apuntando contra Yoel Roth, Jefe de Integridad de Twitter: “Es ridículo que hagan esto. Es estúpido porque hay un montón de ejemplos que me respaldan”.

This does not make us an “arbiter of truth.” Our intention is to connect the dots of conflicting statements and show the information in dispute so people can judge for themselves. More transparency from us is critical so folks can clearly see the why behind our actions.