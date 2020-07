Facebook, Google, Apple y Amazon contestaron preguntas durante cinco horas

Más de cinco horas duró el interrogatorio en el Congreso de los Estados Unidos a cuatro de los magnates tecnológicos más importantes de la actualidad. Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Tim Cook (Apple) contestaron preguntas de los funcionarios en relación a una investigación que intenta demostrar que sus empresas utilizan su posición dominante en el mercado para perjudicar a compañías rivales.

“No es posible usar Internet sin pasar por alguna herramienta, función o plataforma de alguna de estas empresas. Y eso sin dudas demuestra que hay un monopolio”, aseguraron los responsables de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Además, los congresistas indicaron que la investigación reunió cientos de horas de entrevistas y más de un millón de documentos que demuestran sus acusaciones. Entre estos últimos se encontraron mails enviados por los propios CEOs y que se leyeron durante la audiencia.

Zuckerberg, Bezos, Cook y Pichai, a quienes se los llamó testigos durante las preguntas, no estuvieron presentes físicamente debido al riesgo de contagio generado por el Covid-19. Por ese motivo, se conectaron vía Webex con el Congreso y respondieron desde sus hogares con la posibilidad de “mutearse” si necesitaban hablar con sus abogados. Antes de iniciar, se les tomó juramento y se les otorgó cinco minutos a cada uno para realizar una introducción.

“Mi madre me tuvo de joven y me crió mientras estudiaba. Mi padre me adoptó cuando yo tenía cuatro años y como inmigrante cubano tuvo que sacrificarse para lograr sus objetivos. Esos valores son los que respeto y los que implemento en la dirigir mi empresa”, indicó Bezos quien se presentó ante los funcionarios por primera vez en su vida.

Sundar Pichai (Google)

Nacido en India, a sus 48 años es Director Ejecutivo de Google y desde diciembre del 2019 el CEO de Alphabet Inc, una empresa multinacional estadounidense cuya principal filial es Google y que desarrolla productos y servicios relacionados con Internet, distintos softwares, dispositivos tecnológicos, etc. Su sueldo anual es de dos millones de dólares y la empresa le reserva acciones por 250 millones de dólares si consigue ciertos logros antes del 2022.

Durante las horas de interrogatorio fue el más cuestionado de los cuatros. ¿Por qué Google le roba contenido a empresas más pequeñas y honestas? ¿Por qué Google trabaja con el ejército chino y con el gobierno de ese país? ¿Por qué eliminan links y videos en Youtube que no infringen las políticas de los sitios? ¿Utilizan datos de niños y adolescentes para venderles publicidad? Esas fueron solo algunas de las preguntas a las que tuvo que contestar el hombre de Google. En cada contestación negó las acusaciones y demostró estar tranquilo con su postura pero, sin dudas, fue quien más “golpes” recibió durante el interrogatorio.

Mark Zuckerberg (Facebook)

El CEO de una de las plataformas más grandes del mundo experimentó interrogatorios como el de hoy en otras oportunidades. El Congreso de los Estados Unidos lo ha llamado en varias oportunidades por la utilización de los datos de los usuarios para beneficiar campañas políticas en distintos países del mundo. Sin embargo, su experiencia previa no lo ayudó a evitar cuestionamientos sobre su monopolio en el mercado.

“Tenemos registros de amenazas realizadas a Kevin Systrom, creador de Instagram, para que le venda la empresa en 2012. Lo mismo con Evan Spiegel de Snapchat e incluso tenemos un mail escrito por usted en donde asegura que puede comprar cualquier empresa que esté comenzando y que pueda amenazar a sus productos. Y que incluso podría hacerlo con Google pero le llevaría un tiempo”, señaló un miembro de la comisión. Zuckerberg aseguró que era un chiste y que no realizó amenazas para adquirir compañías pero su palabra quedó “debilitada” por la existencia de esos mails.

Jeff Bezos (Amazon)

Había mucha expectativa por la presencia de Bezos en el Congreso. Forbes asegura que su fortuna alcanza los 180 mil millones de dólares y esa cifra lo convierte en el hombre más rico del mundo. De todas formas eso no evitó que le realizaran preguntas difíciles de responder aunque no tantas como se esperaba.

La mayor crítica que se le realizó fue la de generar pánico y miedo entre aquellas pequeñas empresas que utilizan Amazon para vender productos. Varias personas enviaron audios, que fueron escuchados en la audiencia, donde aseguraban que la compañía se quedaba con gran parte de sus ganancias y que los bloqueaba para imposibilitar sus ventas.

“Además, tenemos pruebas de que Amazon comenzó a fabricar productos similares a los que venden estas compañías y los comercializan a precios tan bajos que impiden una competencia leal”, comentó un congresista. Y agregó: “Eso me lleva a pensar en las condiciones de los empleados que fabrican esos productos. Para que salgan tan baratos o se los fabrica con materiales de muy mala calidad o se paga muy poco a los trabajadores. ¿Usted genera trabajo esclavo?”. La respuesta de Bezos fue que no pero se lo notó nervioso a la hora de contestar.

Tim Cook (Apple)

El CEO de Apple quizás fue el que mejor atravesó el interrogatorio. En comparación con el resto de los integrantes, recibió menos preguntas y fue menos cuestionado. De todas formas, fue cuestionado por su posición dominante en el mercado y por evitar que empresas carguen sus apps en el store de iOS. “O les cobran demasiado o las bloquean para impedir que se desarrollen”, aseguró la comisión.

Cook indicó que eso no era cierto y que nunca subieron los precios que cobran por ingresar al store. “Creemos en la competencia porque eso genera que las compañías crezcan y se esmeren por ser mejores”, declaró el CEO para defenderse. Un detalle que pasó casi desapercibido fue que Cook indicó estar a favor del desarrollo de todas las empresas aún no compartiendo sus formas de trabajar. Y entre las que mencionó se encontraba la compañía china Huawei.

En las últimas semanas Donald Trump y Boris Johnson tomaron medidas que perjudicaron a Huawei. Algunas fueron impedirle que desarrollara tecnología 5G en sus territorios e incluso Trump amenazó con quitarle la Visa de trabajo a los empleados radicados en Estados Unidos. Ren Zhengfei, creador de Huawei, indicó el año pasado que Apple fue una guía para él y que no tenía problemas con ellos. En medio de una discusión constante entre Estados Unidos y China parece claro que Apple y Huawei mantienen relaciones de trabajo sin importar lo que piensen sus gobiernos.

Incluso Cook y Pichai negaron ante una pregunta que China le esté robando tecnología a los Estados Unidos. Zuckerberg se diferenció de ellos y señaló que está documentado que eso ocurra mientras Bezos prefirió mantenerse al margen y solo añadió que si bien leyó informes sobre ese asunto no podía asegurar que sea cierto.

MOMENTOS DESTACADOS

Durante las más de cinco horas que duró el interrogatorio ocurrieron algunos momentos que hasta podrían considerarse graciosos. Uno de ellos fue cuando un congresista republicano confundió a Facebook con Twitter y Zuckerberg tuvo que marcarle el error ya que no le era posible responder su pregunta.

Otro momento sucedió cuando otro congresista republicano y conservador cuestionó a Pachai porque “sus mails de campaña no le llegaban a su padre en Gmail”. El director ejecutivo de Google respondió, casi entre risas, que eso no debía ocurrir y que iba a consultar el asunto con su oficina.

Por su parte, Bezos tuvo varios problemas con su conexión a la videollamada. Eso generó una interrupción de 10 minutos ni bien inició el interrogatorio para que pueda solucionarlo y demostró que hasta el hombre con más dinero en el mundo puede tener una mala conexión a Internet. Además, en varias ocasiones tuvo inconvenientes con el micrófono y eso llevó a que mencionaran en inglés una frase que actualmente es muy común: “Señor Bezos, está muteado”.

AJ / DS