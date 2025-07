Los famosos que murieron en 2025

El 2025 quedará en la memoria como un año de pérdidas significativas. A solo meses de haber iniciado el año, el mundo se conmovió con la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, una figura clave en la renovación de la Iglesia Católica. Su fallecimiento fue apenas el comienzo de una serie de despedidas que incluyeron a escritores fundamentales como Mario Vargas Llosa, actores icónicos como Gene Hackman y David Lynch, y referentes musicales como Leo Dan, Brian Wilson y Lalo Schifrin.

Murió el periodista Mario Mactas

También se fueron artistas queridos por el público popular como Paquita la del Barrio y Roberta Flack, figuras políticas como José "Pepe" Mujica y Jean-Marie Le Pen, así como jóvenes talentos y personalidades de la televisión internacional. Cada una de estas muertes representa no solo el final de una vida, sino también el cierre de capítulos esenciales en la cultura global y local.

Lista de los nombres que marcaron el 2025 con su partida.

Leo Dan (1 de enero)

Tenía 82 años y murió por complicaciones por diabetes e hipertensión. Leopoldo Dante Tévez, conocido como Leo Dan, fue un cantante, compositor y actor argentino, ícono de la música romántica en habla hispana. Con éxitos como “Cómo te extraño mi amor” y “Pídeme la luna”, marcó generaciones con su estilo melódico. Su carrera abarcó décadas, consolidándolo como una figura clave en la música latinoamericana.

Jeff Baena (3 de enero)

Se suicidó a los 47 años. Baena fue un cineasta estadounidense y esposo de la actriz Aubrey Plaza. Conocido por dirigir películas como Life After Beth y The Little Hours, Baena destacó en el cine independiente con su enfoque en comedias excéntricas. Su muerte fue una pérdida significativa para la industria cinematográfica.

James Lee Williams - "The Vivienne" (5 de enero )

James Lee Williams, conocido como The Vivienne, murió a los 32 años. Fue una drag queen británica y ganadora de la primera temporada de RuPaul’s Drag Race UK. Su carisma y talento en el arte drag lo convirtieron en un ícono de la comunidad LGBTQ+.

Jean-Marie Le Pen (7 de enero)

Fallecido a los 96 años, Jean-Marie Le Pen fue el fundador del Frente Nacional, un partido de extrema derecha en Francia. Figura controvertida en la política francesa, su influencia marcó el discurso político conservador durante décadas, siendo una figura clave en el nacionalismo europeo.

Alejandra Darín (15 de enero)

Fallecida a causa de un cáncer a los 62 años, Alejandra Darín fue una actriz y defensora sindical argentina, hermana del actor Ricardo Darín. Conocida por sus papeles en series como Poliladrón y 099 Central, también presidió la Asociación Argentina de Actores y Actrices, luchando por los derechos de los artistas.

Aga Khan IV (6 de febrero)

El Aga Khan IV, fallecido en Portugal a los 88 años fue el líder espiritual de los musulmanes ismailíes y un destacado filántropo. Su trabajo a través de la Red de Desarrollo Aga Khan impulsó proyectos de educación, salud y desarrollo en todo el mundo.

Falleció Araceli Julio, de la banda Satélite Kingston tras denunciar que no recibía su medicación oncológica

Paquita la del Barrio (17 de febrero)

Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, murió a los 77 años. Fue una cantante mexicana famosa por sus canciones de empoderamiento femenino como “Rata de dos patas”. Su estilo ranchero y letras directas la convirtieron en un ícono de la música popular mexicana.

Roberta Flack (24 de febrero)

Roberta Flack, fallecida a los 88 años víctima de una esclerosis lateral amiotrófica, fue una cantante y pianista estadounidense, ganadora de cinco premios Grammy. Conocida por éxitos como “Killing Me Softly with His Song”, su voz y estilo en el soul y el jazz dejaron un legado imborrable.

Michelle Trachtenberg (26 de febrero)

Michelle Trachtenberg, que tenía 39 años cuando murió después de someterse a un trasplante de hígado, fue una actriz estadounidense conocida por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl. Su talento en cine y televisión la hizo una figura querida en Hollywood.

Gene Hackman (26 de febrero)

Gene Hackman fue un actor estadounidense ganador de dos premios Oscar, conocido por películas como The French Connection y Mississippi Burning. Su versatilidad y presencia en pantalla lo convirtieron en una leyenda del cine. Fue hallado muerto a los 95 años junto a su esposa.

David Lynch (16 de enero)

Fallecido de un enfisema pulmonar, David Lynch fue un director, músico y artista visual estadounidense, conocido por películas como Blue Velvet y la serie Twin Peaks. Su estilo surrealista y narrativas innovadoras revolucionaron el cine contemporáneo.

Mario Vargas Llosa (13 de abril)

Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura en 2010, fue uno de los escritores más influyentes de América Latina. Autor de obras como La ciudad y los perros y La fiesta del chivo, su trabajo exploró temas políticos y sociales con gran profundidad. Tenía 89 años.

Papa Francisco (21 de abril)

El Papa Francisco, el primer pontífice argentino y latinoamericano de la historia, falleció a los 88 años en la Ciudad del Vaticano. Su papado, iniciado en 2013, se caracterizó por un enfoque pastoral centrado en la inclusión, la justicia social y el diálogo interreligioso. Promovió una Iglesia más cercana a los pobres, enfrentó escándalos internos con firmeza y se pronunció en temas globales como el cambio climático y las migraciones. Su figura trascendió lo religioso, siendo reconocido por su humildad, sencillez y capacidad de tender puentes.

José “Pepe” Mujica (13 de mayo)

Fallecido a los 89 años, Mujica fue presidente de Uruguay (2010-2015), conocido por su austeridad y compromiso con las causas sociales. Su estilo de vida sencillo y su discurso humanista lo convirtieron en un símbolo global de liderazgo ético. Mujica se ganó el apodo de "el presidente más pobre del mundo" durante su presidencia de 2010 a 2015 por donar gran parte de su salario a la caridad, conducir él mismo un Volkswagen Beetle azul y continuar viviendo una vida sencilla con su esposa y su perro de tres patas.

Sebastiao Salgado (23 de mayo)

El fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado, conocido por sus grandes imágenes en blanco y negro de la Amazonía o de algunos conflictos del mundo, murió el 23 de mayor en París a los 81 años. Desde Ruanda a Guatemala, pasando por Indonesia y Bangladés, el brasileño documentó hambrunas, guerras, éxodos y explotación laboral en el tercer mundo. En los últimos años centró su trabajo en la protección de la naturaleza, aunque ya en 1998, había formado junto a su esposa el Instituto Terra.

Brian Wilson (11 de junio)

Brian Wilson fue el líder y fundador de The Beach Boys, pionero de la música surf con éxitos como “Surfin’ USA”. Su genio musical y contribuciones al pop de los años 60 lo convirtieron en una figura legendaria. Murió a los 82 años. De 1962 a 1966, este prodigio del pop estadounidense compuso la música más alegre del rock, con más de 200 himnos al sol, al surf y a las chicas bronceadas ("Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun", "Surfer girl") y convirtió a The Beach Boys en el banda estadounidense más vendida del mundo.

Lalo Schifrin (26 de junio)

El famoso compositor Lalo Schifrin, quien creó temas para una gran cantidad de exitosas películas y programas de televisión de Hollywood, incluida la banda sonora de "Misión: Imposible", murió a los 93 años. Nacido en Argentina, Schifrin mezcló las influencias de su formación clásica y sinfónica con el jazz y los sonidos modernos en su diversa y vasta obra, que incluye las bandas sonoras de alrededor de 100 películas, algunas de ellas las más conocidas de su generación.

Julian McMahon (2 de julio)

El actor australiano-estadounidense falleció a los 56 años tras enfrentar una metástasis pulmonar derivada de un cáncer de cabeza y cuello. McMahon fue conocido mundialmente por su papel como el cirujano plástico Christian Troy en la serie Nip/Tuck, donde interpretó a un personaje oscuro, seductor y complejo que marcó un antes y un después en la televisión de los 2000. También participó en Charmed y en el universo de superhéroes como el Doctor Doom en Los 4 Fantásticos. Proveniente de una familia influyente —su padre fue primer ministro de Australia—, supo construir una carrera en Hollywood con presencia y versatilidad. Su muerte causó conmoción en la industria y entre sus seguidores.

Michael Madsen (3 de julio)

A los 67 años, murió Michael Madsen, actor estadounidense cuya carrera quedó ligada para siempre al cine de Quentin Tarantino. Fue Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), papel que lo consagró como símbolo del cine independiente norteamericano, y participó también en Kill Bill y The Hateful Eight. Dueño de una presencia ruda, voz áspera y mirada intensa, Madsen encarnó personajes duros pero humanos, muchas veces al borde de la ley. Su fallecimiento fue consecuencia de un paro cardíaco y complicaciones hepáticas. Amigo cercano de Tarantino y colaborador habitual, deja un legado importante en el cine de culto y de acción contemporáneo.

Diogo Jota (3 de julio)

El fútbol internacional quedó en shock con la trágica muerte de Diogo Jota, delantero portugués del Liverpool, quien falleció a los 28 años en un accidente automovilístico. Considerado una de las piezas clave del equipo inglés y habitual convocado a la selección nacional, Jota se destacaba por su velocidad, capacidad goleadora y entrega en la cancha. Había sido figura en el Wolverhampton antes de dar el salto al Liverpool, donde se consolidó como uno de los delanteros más completos de la Premier League. Su pérdida fue lamentada por el mundo del deporte, clubes, excompañeros y fanáticos.