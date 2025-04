Murió el Papa Francisco: una muerte de alto impacto mundial que dejó vacante la Santa Sede

El Papa Francisco falleció este lunes a los 88 años, unas horas después de su última aparición pública desde el balcón de la basílica de San Pedro durante la celebración de la Pascua. La noticia fue confirmada por un breve comunicado del Vaticano. “Queridísimos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco”, expresó el cardenal Kevin Farrell. “Esta mañana, a las 7:35, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre", agregó.

La causa de muerte del Papa Francisco

Según confirmó el equipo médico de la Santa Sede, Jorge Bergoglio "falleció pacíficamente" a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) ocurrido a las 7:35 (hora de Italia) en su apartamento de la Casa Santa Marta. En el parte médico difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano se precisó que el sumo pontífice sufrió un derrame cerebral que le provocó un coma y un colapso cardiovascular irreversible.

El documento médico, certificado por el director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, el profesor Andrea Arcangeli, indica que el jesuita argentino tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes de tipo II.

La muerte se comprobó mediante un registro electrocardiográma tanatológico. “Declaro que las causas de la muerte, según mi conocimiento y conciencia, son las arriba indicadas”, escribió Arcangeli.

El pontífice falleció apenas 90 minutos después de despertar, según medios italianos. A las 6:00 sonó su alarma, se sintió mal poco después de las 7:00 y murió a las 7:35. En ese sentido, sus médicos informaron que el pontífice "falleció pacíficamente" en su residencia.

La última voluntad del Papa Francisco: un entierro "sencillo" fuera del Vaticano

En un testamento publicado este lunes por el Vaticano horas después de su fallecimiento, el Papa Francisco expresa su voluntad de un sepulcro "sencillo", en una basílica de Roma dedicada al culto de María. "Sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida terrenal y con una viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria únicamente en lo que respecta al lugar de mi sepultura", dice el testamento del jesuita argentino, con fecha del 29 de junio de 2022.

En él, el pontífice pide que sus restos mortales "descansen, esperando el Día de la Resurrección, en la basílica papal de Santa María la Mayor", en el centro de Roma. También da instrucciones precisas sobre su lugar de descanso, "el nicho ubicado en la nave lateral entre la capilla Paolina (capilla de Salus Populi Romani) y la capilla Sforza de la mencionada basílica papal". Además, solicita un sepulcro "de tierra, sencillo, sin ninguna decoración particular y con una única inscripción: Franciscus".

Cómo es el cónclave que elegirá al próximo Papa

Tras la muerte o renuncia de un Papa, comienza un riguroso proceso electoral para elegir a su sucesor. El encargado de este proceso es el Colegio Cardenalicio, compuesto por purpurados de todos los continentes. Solo están habilitados para votar aquellos cardenales menores de 80 años al momento de iniciarse la vacancia de la Sede Apostólica. Aunque hay 252 cardenales en el mundo, solo 139 cumplen con esta condición. Sin embargo, el límite de electores es de 120.

La elección se realiza bajo estricto secreto en la Capilla Sixtina, donde previamente se acondicionan los espacios y se garantizan las condiciones de privacidad y seguridad. La responsabilidad de esta preparación recae sobre una comisión compuesta por el Camarlengo, el Secretario de Estado y el Presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, quienes también deben asegurar la estadía de los cardenales en la residencia Domus Sanctae Marthae.

El proceso de votación está regido por normas precisas. Una vez que la sede está vacante, los cardenales deben esperar hasta 15 días a los que aún no llegaron a Roma, con un máximo de espera de 20 días. A partir de entonces, todos los electores presentes están obligados a participar del cónclave.

Para que un candidato sea elegido Papa se requiere una mayoría de dos tercios del total de votos emitidos. Las votaciones se realizan mediante papeletas secretas. Si el número de votos no coincide con el total de electores, se destruyen todas las papeletas y se repite el proceso. En cada sesión se realizan dos votaciones, y si no hay resultado favorable, se queman las papeletas junto con las notas de los escrutadores, generando humo negro, señal de que no se ha alcanzado una decisión.

Quién está a cargo de la Santa Sede hasta que se elija un nuevo Papa

Con el fallecimiento del Papa Francisco, se activó el protocolo que regula el período conocido como sede vacante, durante el cual la Iglesia Católica queda momentáneamente sin su máxima autoridad espiritual. En este contexto, la gestión de los asuntos corrientes del Vaticano queda a cargo del cardenal camarlengo, quien se convierte en una suerte de "papa interino", aunque con funciones limitadas.

Actualmente, ese rol lo ocupa el cardenal irlandés Kevin Farrell, de 77 años, designado para el puesto en febrero de 2019. Según establece la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996, el camarlengo es el único miembro de la Curia Romana que mantiene sus funciones tras la muerte del Papa. Todos los demás altos funcionarios deben presentar su renuncia.

La palabra "camarlengo" proviene del italiano "camera" ("cámara") y remite a una función esencialmente administrativa que cobra relevancia precisamente en este período de transición. Entre sus principales responsabilidades se encuentran constatar y certificar oficialmente la muerte del pontífice, convocar a los cardenales a las reuniones preparatorias, conocidas como Congregaciones, y organizar las exequias papales, que deben realizarse entre el cuarto y el sexto día después del fallecimiento.

Durante el período de sede vacante, el camarlengo también asume la administración simbólica de las propiedades papales, como el Palacio Apostólico del Vaticano, los Palacios de Letrán (sede de la diócesis de Roma) y la residencia de verano de Castel Gandolfo.

El mensaje de Javier Milei por la muerte del Papa Francisco: destacó su "bondad y sabiduría" a pesar de las "diferencias"

El presidente Javier Milei rindió tributo al Papa Francisco, a quien se dijo honrado de haber conocido "en su bondad y sabiduría" a pesar de las diferencias entre ambos líderes. "A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como Presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de Fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia", escribió en X (antes Twitter).

En los años previos a su elección a finales de 2023, el liberal había expresado fuertes críticas e incluso insultos al pontífice, a quien consideraba de izquierda. Incluso llegó a calificar al líder espiritual como "el representante del maligno en la Tierra", en declaraciones por las que luego pidió disculpas al Papa.

Sin embargo, el 11 de febrero último, con un abrazo y palabras afectuosas, Milei pasó página a los ataques que en el pasado había dirigido a Francisco, al reunirse con él en el Vaticano. El presidente, que se define como un "anarcocapitalista", considera que el mercado debe ser regulador de la mayoría de los aspectos de una sociedad y ha catalogado, varias veces, a la justicia social como la que pregonaba el papa Francisco como "una aberración".

Asimismo, el mandatario viajará en las próximas horas al Vaticano para asistir al funeral de Bergoglio, aunque nadie del Gobierno se hizo presente en la misa de homenaje en la Catedral metropolitana. De esa manera, el jefe de Estado participará de la ceremonia fúnebre en Roma y encabezará la delegación argentina que rendirá homenaje al Santo Padre, en una ceremonia de despedida que reunirá a líderes y jefes de Estado de todo el mundo.

El Gobierno decretó además siete días de duelo por la muerte del Papa, durante los cuales las banderas permanecerán izadas a media asta en todo el país y se suspenderán actos oficiales.

"Descansa en paz, Francisco": la despedida de Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump rindió tributo este lunes al Papa Francisco al desear que "descanse en paz", en un mensaje en su red Truth Social, al tiempo que dispuso arriar las banderas a media asta en todas las dependencias públicas y misiones oficiales del país.

"¡Descansa en paz, papa Francisco! ¡Que Dios lo bendiga a él y a todos quienes lo amaron!", escribió Trump sobre el pontífice. "Era un buen hombre, trabajaba duro y amaba al mundo", señaló más tarde durante un evento en la Casa Blanca con motivo de la Pascua.

Sumado a esto, ordenó que la bandera en la Casa Blanca ondee a media asta, así como en todas las instituciones públicas y militares, buques de guerra y misiones diplomáticas extranjeras, "en señal de respeto a la memoria" del sumo pontífice. El magnate republicano, quien desde enero cumple un segundo mandato, ha tenido una relación a veces tensa con el Vaticano, a diferencia de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

A pesar de ello, anunció este lunes que asistirá al funeral del Papa Francisco en Roma junto a la primera dama, Melania Trump. "Melania y yo iremos al funeral del papa Francisco, en Roma. ¡Estamos deseando estar allí!", escribió el republicano, cuyas políticas antimigratorias fueron criticadas por el difunto pontífice.

Por su parte, el expresidente de Estados Unidos elogió al difunto papa como "diferente a todos los que lo precedieron". "El papa Francisco será recordado como uno de los líderes más relevantes de nuestro tiempo y yo soy mejor por haberlo conocido", escribió Joe Biden, un católico practicante, en la red X con una foto en la que se le ve junto al pontífice.

El secretario de Estado Marco Rubio, también católico, se declaró "entristecido". "Nos unimos en oración con los católicos de todo el mundo por el descanso del alma del pontífice y por este período de transición para la Iglesia católica", añadió el funcionario de ascendencia cubana.

También hubo declaraciones de altos rangos del Congreso, como el senador demócrata Chuck Schumer, quien citó la "compasión y el amor del difunto papa por los menos afortunados". "Su papado será recordado como un faro de luz y esperanza contra la oscuridad. Mis oraciones están con los miles de millones de personas que hoy lloran su pérdida.", destacó el líder demócrata del Senado. En tanto, el principal legislador demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que el religioso había servido "humildemente" a los pobres.

