Los cardenales de todo el mundo ya están viajando a Roma para participar de los funerales del papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, para participar en las congregaciones generales (reuniones preparatorias) antes del cónclave, que comenzarán este martes 22.

Entre ellos, hay 135 cardenales electores, menores de 80 años, que podrán votar. Ya sean diplomáticos, hombres de terreno, teólogos o mediadores, hay 15 cardenales cuya voz será decisiva durante la votación.

Si bien los observadores suelen presentar a algunos de ellos como "papables", es decir, como favoritos para suceder a Francisco, el resultado del cónclave es siempre imprevisible por lo que cualquier pronóstico es arriesgado.

Durante el cónclave, los cardenales electores se reunirán en la Capilla Sixtina para elegir a un sucesor del papa Francisco en un proceso altamente secreto que podría llevar varios días.

Antes del cónclave, los cardenales electores, los menores de 80 años, se trasladan a la casa de huéspedes de Santa Marta, dentro del Vaticano, donde permanecerán mientras dure el cónclave, jurando no comunicarse con el mundo exterior, grabar los procedimientos o revelar sus secretos, bajo pena de excomunión.

En la mañana del encuentro, los cardenales electores participan en una misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Por la tarde, los cardenales, ataviados con su hábito de coro de sotana escarlata, rochet blanco y mozetta escarlata (capa corta), se reúnen en la capilla paulina del palacio apostólico e invocan la asistencia del Espíritu Santo en su elección.

A continuación, se dirigen a la Capilla Sixtina, donde se celebrará la elección y que habrá sido barrida en busca de dispositivos de grabación secretos. En la capilla, los cardenales electores prestan juramento prometiendo que, si son elegidos, desempeñarán el cargo fielmente, y nuevamente juran guardar secreto.

El maestro de ceremonias da la orden "Extra omnes" (todos fuera) y todos los que no tienen permiso para votar abandonan la Capilla Sixtina.

Los maestros de ceremonias distribuyen las papeletas a los cardenales electores, y se sortean tres para que actúen como "escrutadores", tres "infirmarii" para recoger los votos de los cardenales enfermos y tres "revisores" que comprueban el recuento de las papeletas por parte de los escrutadores.

A los cardenales se les entregan papeletas rectangulares con la frase en la parte superior Eligo in Summum Pontificem ("Elijo como sumo pontífice") con un espacio en blanco debajo.

Los electores escriben el nombre de su elección para el futuro Papa, preferiblemente con letra que no pueda ser identificada como la suya, y doblan la papeleta dos veces.

Cada cardenal se turna para caminar hacia el altar, llevando su voto en el aire para que se vea claramente, y dice en voz alta el siguiente juramento: "Pongo por testigo a Cristo el Señor, que será mi juez, para que mi voto sea dado a aquel que ante Dios creo que debe ser elegido".

Los electores colocan sus papeles doblados en un plato, que se utiliza para volcar las papeletas en una urna de plata en el altar, frente a los escrutadores. Luego hacen una reverencia y regresan a sus asientos.

Los cardenales demasiado enfermos para caminar hacia el altar entregan su voto a un escrutador, que lo deja caer en la urna por ellos.

Si hay cardenales que están demasiado enfermos para votar, los infirmarii recogen sus papeletas de votación de sus camas, e incluso pueden escribir el nombre del candidato por ellos si es necesario, antes de guardar los papeles en una urna especial y llevarlos de vuelta a la capilla.

Una vez que se recogen todas las boletas, los escrutadores agitan la urna para mezclar los votos, los transfieren a un segundo contenedor para verificar que haya el mismo número de boletas que los electores y comienzan a contarlas.

Dos escrutadores anotan los nombres mientras un tercero los lee en voz alta, perforando las papeletas con una aguja a través de la palabra Eligo y uniéndolas. A continuación, los revisores comprueban que los escrutadores no han cometido ningún error.

Si nadie ha obtenido dos tercios de los votos, no hay ganador y los electores pasan directamente a una segunda vuelta. Hay dos rondas de dos votaciones por día, por la mañana y por la tarde, hasta que se elige el nuevo Papa.

Cardenales durante el proceso de voto

Las papeletas y las notas manuscritas hechas por los cardenales son destruidas, quemadas en una estufa en la capilla, que emite humo negro si no se ha elegido un papa y humo blanco si el mundo católico tiene un nuevo papa. El humo se vuelve blanco o negro mediante la adición de productos químicos.

Si la votación continúa durante tres días sin un ganador, hay un día de oración, reflexión y diálogo. Si después de otras siete votaciones no hay ganador, hay otro día de pausa. Si los cardenales llegan a la cuarta pausa sin resultado, pueden acordar votar solo por los dos candidatos más populares, y el ganador requiere una mayoría clara.

Cuando un cardenal es elegido Papa, los maestros de ceremonias y otros no electores son llevados de vuelta a la Capilla Sixtina y el cardenal decano pregunta al ganador: "¿Acepta usted su elección canónica como Sumo Pontífice?" Tan pronto como da su consentimiento, se convierte en Papa.

Con la muerte del papa Francisco y hasta la elección de su sucesor, la autoridad para la gestión del Vaticano recae en la figura del camarlengo, que desde 2019 es el cardenal estadounidense-irlandés Kevin Farrell.

Farrell, de 77 años, fue elegido por el papa para este cargo en febrero de 2019 y dirigirá ahora las reuniones para elegir la fecha de su funeral. También supervisará la organización del cónclave encargado de elegir al próximo papa.

Conocido por su sentido del humor, el cardenal Farrell, quien fue capellán en la universidad mexicana de Monterrey, dirigía el dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (un dicasterio equivale a un ministerio en el Vaticano).

Fue Francisco, en 2016, quien le pidió dirigir este dicasterio recién creado, con el objetivo de agrupar las funciones de dos dicasterios anteriores. Farrell se instaló enseguida en Roma para su primer cargo en el Vaticano. Se convirtió en cardenal el mismo año, y desde enero de 2024 es presidente el Tribunal de Casación del Vaticano.

Discurso de Kevin Farrell, el cardenal estadounidense

La mayor parte de su sacerdocio la ejerció sin embargo en Estados Unidos. Vivió cerca de treinta años en la región de Washington y nueve años en Dallas.

En una entrevista concedida en 2016 al Irish Times, Farrell explicó que cuando su secretaria en Dallas le dijo que el papa Francisco estaba al teléfono para anunciarle que sería nombrado cardenal, él no lo creyó. "Yo no dejaba de decirle 'No, es uno de mis amigos obispos que me está gastando bromas'", contó al diario.

En su papel de administrador interino de los asuntos ordinarios de la Santa Sede, Farrell será asistido por tres cardenales. Como camarlengo, tiene el derecho de solicitar a todos los departamentos del Vaticano la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

