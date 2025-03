La trágica muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa el pasado 27 de febrero en su hogar en Santa Fe fue esclarecida como un accidente con causas naturales. Sin embargo, ahora surge una nueva incógnita: el reparto de la millonaria herencia del legendario actor y su esposa.

Se supo cómo murieron Gene Hackman y su esposa

Una fortuna de 80 millones y un testamento enigmático

El legado de Gene Hackman, quien acumuló una fortuna de 80 millones de dólares a lo largo de su carrera en Hollywood, se convirtió en el foco de atención tras confirmarse su fallecimiento. A esto se suma la herencia de Betsy Arakawa, una reconocida pianista, que dejó claras sus últimas voluntades en un testamento que ahora toma relevancia.

Según una investigación exclusiva del Daily Mail, Arakawa estipuló que, en caso de fallecer antes que Hackman, todo su patrimonio pasaría a su esposo. No obstante, dejó una cláusula adicional que ha despertado interés: “Si mi cónyuge no me sobrevive, le doy el remanente de mi patrimonio a mi representante personal, como fideicomisario, para que lo mantenga y administre en un fideicomiso caritativo para fines beneficiosos de la comunidad”, expresa su testamento.

Además, detalló que sus bienes personales, como joyas y obras de arte, serían repartidos en una lista separada, lo que sugiere que podrían haber sido destinados a personas específicas de su círculo íntimo.

La disputa familiar: el hijo de Hackman toma la delantera

El proceso de sucesión será gestionado por Julia Peters, abogada designada como albacea del testamento tanto de Arakawa como de Hackman. Sin embargo, la distribución de la herencia podría no ser tan sencilla, ya que uno de los hijos del actor, Chris Hackman, contrató a Andrew M. Katzenstein, un prestigioso abogado especializado en fideicomisos y sucesiones en California.

Una fuente cercana al caso señaló que Chris está buscando proteger sus intereses, lo que sugiere posibles conflictos en la distribución de la fortuna. Hasta el momento, sus hermanas, Elizabeth y Leslie Hackman, no han seguido el mismo camino, aunque el escenario podría cambiar en los próximos meses.

