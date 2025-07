Los últimos años de Michael Madsen, atormentados por el suicidio de su hijo

El actor Michael Madsen, conocido por sus papeles en "Perros de la calle" y "Kill Bill", de Quentin Tarantino, falleció a los 67 años de un ataque al corazón, tres años después del suicidio de su hijo, una experiencia que marcó el resto de su vida.

"Perder a un hijo es la experiencia más dura y dolorosa que puede suceder en este mundo", dijo el actor, que se estaba preparando para lanzar un libro sobre su experiencia llamado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

El actor, que fue encontrado muerto en la mañana del jueves en su casa de Malibú, en California, Madsen participó en más de 300 producciones a lo largo de sus 40 años de carrera.

Sus papeles más memorables fueron como Mr. Blonde, el criminal psicópata que disfrutaba torturar a un policía en Perros de la calle, y Budd, el hermano menor del villano en Kill Bill.

Falleció a los 67 años Michael Madsen, actor de “Kill Bill”, “Perros de la calle” y otros films de Quentin Tarantino

Madsen también apareció en "Thelma & Louise", "La ciudad del pecado" y "Había una vez en Hollywood", entre otras. Pero su vida dio un giro en los últimos años, marcados por la muerte de su hijo y sus problemas con la justicia.

En los años 80, estuvo con Georganne LaPiere, media hermana de la cantante y actriz Cher, con la que tuvo una hija. Dana Mechling. Después se casó con Jeannine Bisignano, con quien tuvo dos hijos, Christian y Max.

En 1996 se casó con DeAnna, madre de Luke, Kalvin y Hudson.

En 2022, el actor de Hollywood fue arrestado por allanamiento de morada en una casa de lujo, de la que fue desalojado. Era una mansión de 5,3 millones de dólares en Malibú.

Su detención se produjo apenas un mes después de que su hijo, el sargento del ejército estadounidense Hudson Madsen, se suicidara de un disparo en la isla hawaiana de Oahu.

El joven Madsen, veterano de la guerra de Afganistán, estaba destinado en la 25ª División de Infantería y se suicidó una semana después de que su esposa Carlie se sometiera a una cirugía para extirpar un tumor de su seno.

"Estoy en estado de shock porque mi hijo, con quien acabo de hablar hace unos días, dijo que estaba feliz, mi último mensaje de texto fue 'Te amo papá'", relató entonces el actor al diario Los Angeles Times.

"No vi ningún signo de depresión. Es tan trágico y triste. Solo estoy tratando de darle sentido a todo y entender lo que sucedió", dijo Madsen.

"Tenía los típicos desafíos de la vida que la gente tiene con las finanzas, pero quería una familia. Estaba mirando hacia su futuro, así que es alucinante. Simplemente no puedo entender lo que sucedió".

Recientemente, Madsen solicitó una investigación militar completa sobre la muerte de su hijo.

En 2024, Madsen se vio involucrado en una causa judicial por violencia doméstica, en el que fue acusado de empujar a su esposa DeAnna, pero el caso fue desestimado debido a "pruebas insuficientes".

Madsen tuvo que pasar parte de su fin de semana en la cárcel, antes de pagar una fianza de 20.000 dólares, pero su abogado dijo entonces que su cliente "no era culpable de violencia doméstica".

Madsen solicitó el divorcio de DeAnna en septiembre de 2024, y la acusó de llevar a su hijo al suicidio "por su negligencia, bebida y alcoholismo".

Un mes después, emitió un comunicado de Instagram en el que se disculpaba por sus afirmaciones y negaba que hubiera querido poner fin a su matrimonio.

"Perder a un hijo es la experiencia más dura y dolorosa que puede suceder en este mundo", dijo entonces. "Me disculpo profundamente por no haber corregido esto antes, pero amo a mi esposa y a nuestros otros 4 hijos y no tengo ningún deseo de divorcio o culpa".

"Ella no tuvo absolutamente nada que ver con lo que le pasó a nuestro hijo", reconoció el actor. "Fue una pérdida horrible y una elección que se hizo por razones que realmente nunca se pueden conocer porque la persona se ha ido, no creo que mi hijo esté muerto, creo que escapó de una vida que ya no tenía sentido".

El actor cree que "los oficiales y los soldados rasos estaban avergonzando" a Hudson por querer terapia. Cree que esto le impidió buscar ayuda para los problemas de salud mental que se había estado guardando para sí mismo.

