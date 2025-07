El actor estadounidense Michael Madsen, famoso por interpretar a Mr. Blonde en Reservoir Dogs y a Budd en Kill Bill, falleció a los 67 años en su casa de Malibú. Su muerte, confirmada por el condado de Los Ángeles tras ser hallado sin vida, se atribuye a un paro cardíaco, sin indicios de violencia.

Su representante, Susan Ferris, junto a su equipo de representantes, dieron detalles de su agitada agenda profesional: estaba involucrado en varios films independientes —como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives— además de preparar un libro de poemas, Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poem.

Michael Madsen como el violento y enigmático Mr. Blonde en Perros de la calle (1992)

Michael Madsen interpretó a Budd en Kill Bill, el hermano de Bill y exmiembro del Escuadrón Asesino Víbora Letal

El camino de Madsen como actor comenzó en el teatro Steppenwolf de Chicago, donde fue aprendiz de John Malkovich y participó en obras como Of Mice and Men. Su debut en cine fue con WarGames (1983) y The Natural (1984), aunque el papel que lo lanzó a la fama fue Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), consolidándose como un “secundario de lujo”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras ese éxito, repitió con Tarantino en Kill Bill Vol. 1 y 2 (2003‑2004), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019). Actuó también en Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City, The Doors, Species, Die Another Day y Free Willy, entre muchas otras.

Además, fue actor de voz en videojuegos como Grand Theft Auto III, Dishonored y Crime Boss: Rockay City. Publicó dos libros de poesía y muchas veces habló sobre el contraste entre sus personajes violentos y su vida familiar. “No soy ese tipo. Solo soy un actor. Soy padre, tengo siete hijos... Cuando no estoy filmando, estoy en casa, en pijama, viendo The Rifleman con mi hijo de 12 años”, dijo en una entrevista a The Hollywood Reporter en 2018.

En 2022, su hijo Hudson murió en un "presunto suicidio"

En enero de 2022, el hijo de Michael Madsen, Hudson, militar y excombatiente en Afganistán, se quitó la vida en Hawái, donde vivía con su esposa, Carlie. Según los documentos obtenidos por un medio local, el actor había pedido el divorcio de su esposa DeAnna en ese momento, acusándola de ser la responsable de la muerte de su hijo y diciendo que él también fue "víctima de sus abusos durante años".

Allí, Madsen menciona las conocidas “diferencias irreconciliables” como la razón principal del divorcio, pero aclara que en realidad está separado de ella desde antes. Cree también que "la negligencia, el abuso de la bebida y el alcoholismo" por parte de DeAnna fueron factores que llevaron a su hijo a quitarse la vida.

Michael Madsen, reconocido actor de Quentin Tarantino

El actor, conocido por películas como Kill Bill, Donnie Brasco y Los odiosos ocho, se casó con DeAnna en 1996 y tuvo tres hijos con ella: Hudson, Calvin y Luke. Madsen afirmó que DeAnna lo metió en una "relación abusiva, codependiente y tóxica", que, según él, terminó en su arresto injusto por violencia doméstica el mes pasado.

Apenas unos meses después, Madsen fue arrestado por un delito menor de agresión doméstica después de la denuncia de que había empujado a su esposa. Sin embargo, poco después fue liberado tras pagar una fianza de 20.000 dólares.

MV/EM