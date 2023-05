Quentin Tarantino estrenará el año que viene The Movie Critic, la que supuestamente será su última película como director de cine.

En una reciente entrevista con la revista Deadline, Tarantino afirmó que después de The Movie Critic podría hacer una serie de televisión, ya que nunca dijo que fuera a abandonar la creación artística: “Podría hacer una serie de televisión. Podría hacer un cortometraje. Podría hacer una obra de teatro. Podría hacer todo tipo de cosas, pero probablemente seré más un escritor", dijo.

Cómo será la última película de Quentin Tarantino

“Ya es la hora. Llegó el momento de dejar el cine. Me gusta la idea de irme estando en lo más alto. Me gusta la idea de darlo todo durante 30 años y luego decir: Ok, es suficiente”, añadió el director de Érase una vez en... Hollywood y Jackie Brown.

“Juzgan el éxito por los culos en los asientos. Y juzgan el éxito por las películas que entran en el zeitgeist (el "espíritu del tiempo", "espíritu del momento" o "espíritu de la época". Hace referencia al clima, ambiente o atmósfera intelectual y cultural de una determinada era). The Movie Critic, la última película de Tarantino, será su última gran experiencia cinematográfica.

