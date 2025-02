Murió Paquita la del Barrio: la famosa cantante mexicana de "Rata de dos patas"

La música latina pierde a una de sus voces más importantes. Paquita la del Barrio, reconocida por sus canciones de desamor y empoderamiento femenino, falleció a los 77 años en su casa de Veracruz. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales.

Shakira dejó la clínica en Lima tras su internación y agradeció el apoyo de sus fans

“Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del Barrio’ en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, señaló el comunicado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paquita la del Barrio y su legado en la música ranchera

Bajo su nombre real, Francisca Viveros Barradas, la artista dejó una huella imborrable en la música mexicana con su estilo directo y letras cargadas de ironía. En 1984 inició su carrera como solista y desde entonces lanzó más de 30 discos y consolidó un repertorio que la convirtió en una referente de la ranchera y la música popular.

“Al principio los hombres decían, ‘¿Para qué voy? ¿Para qué me regañen?’ No iban a los conciertos. Ahora no. Ya entran al aro. Ahora van a conciertos. Van con la novia, con la esposa y se divierten”, dijo en una entrevista con AP en 2016.

Brad Pitt habló sobre su batalla secreta contra la prosopagnosia: "¡Nadie me cree!"

Uno de sus mayores éxitos fue "Rata de dos patas", una canción que Paquita la del Barrio dudó en grabar debido a su polémica letra, pero que con el tiempo se convirtió en un himno del desamor y el desprecio. A lo largo de su trayectoria, recibió tres nominaciones al Grammy y en 2021 fue la primera mujer en recibir el premio Billboard a la trayectoria artística.

“Ha sido muy bonito. Me siento muy bien. Le agradezco al público todo lo que me da, los aplausos, los gritos, todo lo que me brinde, las sonrisas, todo es muy bonito para mí”, dijo Paquita a AP en 2016.

Una vida marcada por la lucha y el éxito

Paquita no solo destacó en el ámbito musical, sino que también fue un símbolo de resistencia y superación. A los 15 años comenzó a trabajar en el registro civil de su localidad y en 1979 dejó todo atrás para mudarse a Ciudad de México y perseguir su sueño de convertirse en cantante.

Formó el dueto Las Golondrinas junto a su hermana Viola, pero su explosión artística llegó con canciones como "Cheque en blanco", "Me saludas a la tuya" y "Piérdeme el respeto", que consolidaron su estilo irreverente y su fama internacional.

Su paso por la política y su despedida de los escenarios

En 2021, Paquita la del Barrio incursionó en la política al postularse como candidata a diputada, aunque sin éxito. A pesar de su avanzada edad y problemas de salud, continuó ofreciendo conciertos hasta abril de 2023, cuando decidió retirarse de los escenarios.

Los herederos de Paquita la del Barrio: quiénes recibirán su fortuna

Paquita la del Barrio tuvo cinco hijos, pero solo tres de ellos siguen vivos y serán quienes se repartirán su patrimonio.

La cantante mexicana tuvo a sus primeros dos hijos, Iban Miguel y Javier Gerardo Viveros, durante su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez, un hombre 28 años mayor que ella. Posteriormente, en su relación con Alfonso Martínez, dio a luz a tres hijos más, pero sufrió la dolorosa pérdida de dos gemelos, quedando solo con vida Martha Elena Martínez Viveros.

De esta manera, los tres herederos que recibirán la fortuna de Paquita la del Barrio son: Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros.

JCCL CP