Un turista argentino murió en Hawái tras saltar al agua desde un acantilado de 18 metros de altura

Un joven argentino de 28 años falleció este sábado en Hawái, Estados Unidos, luego de lanzarse desde el acantilado conocido como Spitting Cave. La víctima, identificada como Santiago Bourdieu, era docente en el colegio St. Nicholas School de Olivos y jugador de rugby en el San Isidro Club (SIC), donde también trabajaba como preparador físico en las divisiones juveniles.

Un usuario de la red social Instagram, identificado como @hhhnewz, compartió en su cuenta de Instagram el momento en que Bourdieu corrió y saltó al vacío. “Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver”, relató el internauta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según su testimonio, el turista permaneció sumergido durante 15 minutos antes de que los rescatistas lograran localizarlo y sacarlo a la superficie. Las imágenes y la reconstrucción de los hechos indican que el joven saltó alrededor de las 18:07, pero al no emerger, el Departamento de Bomberos acudió al lugar a las 18:22 para iniciar el rescate. “Bomberos y rescatistas llevaron el cuerpo en una moto de agua hasta Moanalua”, detalló el usuario.

Medios locales informaron que los servicios médicos de emergencia le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lo trasladaron a un hospital en estado crítico, donde falleció poco después. También advirtieron que esa zona de la costa es especialmente riesgosa debido a sus intensas corrientes marinas.

Un turista argentino rompió el parabrisas de un auto brasileño y se dio a la fuga: fue detenido por la policía

La despedida del SIC a Santiago Bourdieu

“El SIC acompaña con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento”, expresó el club a través de sus redes sociales. Además, destacó: “Santi fue jugador de la camada 96 y también colaboraba como preparador físico en nuestras divisiones juveniles. Se lo va a extrañar!!!”.

Por su parte, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) también lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias. “El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del exjugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza”, publicó la entidad en sus redes.

Cómo es el acantilado Spitting Cave

Ubicado en la isla de Oahu, Hawái, el acantilado Spitting Cave se encuentra en el vecindario de Portlock, al este de Honolulu. Para llegar a este destino en el Pacífico Central, la mejor opción es volar al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye (HNL), también conocido como Aeropuerto Internacional de Honolulu.

Este sitio es popular entre los turistas que buscan experiencias de aventura y adrenalina. Sin embargo, se caracteriza por la presencia de olas fuertes e impredecibles, así como corrientes marinas que pueden cambiar bruscamente. Las autoridades advierten con frecuencia sobre el peligro de nadar o lanzarse al agua desde este acantilado de aproximadamente 18 metros de altura.

NG

LT