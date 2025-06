Brian Wilson: el artista que lidió con un padre violento, esquizofrenia y un psiquiatra que lo mantenía recluso

En 2019 Brian Wilson repasaba en su autobiografía su vida como artista y las dificultades de lidiar con una enfermedad mental. Además, tanto en el libro Yo soy Brian Wilson... y tú no y en la biografía ficcional cinematográfica Love and Mercy tiene un lugar central el padre de los Beach Boys que manejó muy duramente, como tantos otros padres, la creatividad de su descendencia.

“Me gritaba todo el tiempo y me ponía nervioso. No era solo un tipo duro, sino también áspero. Lo era con todos nosotros, conmigo y con mis hermanos: nos tomaba de los brazos y nos empujaba y nos pegaba (…). Cuando no nos ponía la mano encima, trataba de atemorizarnos de otras maneras. Se sacaba el ojo y nos hacía mirar el hueco que le quedaba en la cara”, contaba el propio Wilson.

Como si ese temor y esa relación dolorosa no fueran suficientes, la vida de Wilson empeoró a medida que prosperaba la incipiente carrera de la banda, ya que comenzó a escuchar voces que lo maltrataban y perseguían.

No se puede afirmar si fue a causa de la violencia del padre, el consumo de LSD o si simplemente era algo que estaba en él, pero el artista fue diagnosticado con esquizofrenia. Mientras como músico había gestado uno de los álbumes más relevantes del rock, Pet Sounds (1966), Wilson comenzaba a ingresar en un espiral descendente.

El psiquiatra carcelero de Brian Wilson: Eugene Landy

En 1976 los hermanos de Brian contrataron al Dr. Eugene Landy, un controvertido terapeuta psiquiátrico, porque estaban muy preocupados por su estado. Una decisión que hundiría aún más al músico.

Por un lado, Landy celebraba que su terapia extrema era efectiva: Wilson había dejado de consumir drogas, pero el costo era una vida condenada a perder la posibilidad de tomar ninguna decisión. El doctor se mudó a la casa de Wilson para vigilarlo las 24 horas junto a un grupo de vigilantes forzudos e implacables.

Landy avanzó sobre la confianza de la familia y se convirtió en socio comercial de Wilson. Desde ese lugar ambiguo de socio/médico, decidía sobre la vida de su paciente y lo explotaba.

Cuando todo este entramado llegó a un límite, Landy fue declarado culpable de romper la relación médico- paciente y abandonó rápidamente la escena musical.

En la década del noventa, Wilson se casó por segunda vez, pudo volver a grabar y reconstruyó su vínculo con sus hijas Carnie y Wendy. Además, la entonces joven banda californiana, The Wondermints, inspiró al músico a revisitar tanto Pet Sounds como Smile.

Finalmente, tras 30 años de atravesar infiernos, logró volver con nuevas versiones de los clásicos de los Beach Boys y el resurgimiento del legendario y perdido álbum Smile.

Wilson ofreció el primer concierto en vivo de la versión reelaborada de Smile en el Royal Festival Hall de Londres en 2004 y siguió tocando en diferentes partes del mundo.

Brian Wilson y la reunión de los Beach Boys

En 2012, Wilson se reunió oficialmente con los miembros supervivientes de los Beach Boys, para realizar una gira y una grabación, That's Why God Made The Radio. Pero este reencuentro se sostuvo por poco tiempo.

En 2014 Wilson ya grababa las canciones que había escrito para el siguiente disco de los Beach Boys como solista, con la ayuda de estrellas invitadas como la actriz Zooey Deschanel. Ese año también se lanzó la película biográfica sobre su vida y carrera, Love & Mercy, protagonizada por John Cusack y Paul Dano interpretando a Wilson.

En 2024 sufrió la pérdida de su esposa, Melinda, que falleció a los 77 años y tras esa circunstancia el músico fue puesto bajo tutela debido a que su familia declaró que era “incapaz de cubrir adecuadamente sus propias necesidades de salud física, alimentación, ropa y vivienda”.

De ese ciclo de vida con profundo dolor y perturbación, Wilson pudo tener la gratificación de crear canciones hermosas, de tener una segunda oportunidad y dejar un legado crucial en la música del siglo XX.

