Investigan la muerte de un hombre dentro de un motel en Juan José Castelli

La Justicia de Castelli investiga las circunstancias en las que un hombre murió este lunes al mediodía dentro de un motel ubicado sobre la Ruta Nacional 95, a pocos kilómetros del casco urbano de la ciudad. Según pudo saber este medio, el hecho se conoció alrededor de las 13:30, cuando la Sala de Monitoreo recibió un aviso alertando sobre una persona aparentemente sin signos vitales en una de las habitaciones del establecimiento. Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía constataron que el hombre ya había fallecido.

La víctima fue identificada como Luis Roberto Rivarola, de 56 años, oriundo de la localidad. En el momento del hallazgo, se encontraba acompañado por una mujer, cuyas iniciales son R.M.E., quien habría brindado los primeros datos a las autoridades sobre lo ocurrido.

La fiscalía trabaja para determinar la causa de muerte

El procedimiento fue supervisado por la fiscal Raquel Maldonado, quien ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y de personal de la División Investigaciones de Castelli. En la habitación se realizaron las primeras pericias, se levantaron evidencias y se tomaron declaraciones testimoniales.

Hasta el momento, no trascendió la causa oficial del fallecimiento, ya que será determinada tras la autopsia correspondiente. No se observaron indicios de violencia visibles a simple vista, pero la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis, incluida una posible muerte natural.

Precedentes similares en la provincia

El hecho ocurre a pocos días de otro caso de características similares registrado en Barranqueras, donde una mujer fue hallada sin vida en una habitación del motel “El Muelle”. En ese episodio tampoco se detectaron signos de violencia, aunque la Justicia investiga si se trató de una muerte accidental o patológica.

Por estas horas, el cuerpo de Rivarola permanece en el Instituto Médico Legal, y la fiscalía aguarda los resultados del informe forense para avanzar en la línea de investigación que permita establecer con precisión qué ocurrió dentro de la habitación en la que perdió la vida.