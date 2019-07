Informe Mueller | Fiscal cree que Trump falsificó documentos relevantes para la investigación

El exfiscal especial estadounidense Robert Mueller dijo este miércoles ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que el presidente, Donald Trump, pidió a su equipo falsificar documentos y registros que pudieran ser relevantes para la investigación que él encabezaba.

A la pregunta realizada por el congresista demócrata Cedric Richmond sobre si era "justo decir" que Trump "trató de protegerse a sí mismo pidiendo a su equipo que falsificara documentos importantes para la pesquisa", Mueller respondió que "ese sería el resumen", según informó el diario local The Hill.

Sobre la posibilidad de que este tipo de acciones estuvieran relacionadas con la preocupación de Trump de haber incurrido en un posible delito de obstrucción a la Justicia, Mueller aseguró que "es cierto" que considera que el dirigente trataba de encubrir algo.

Intromisión, colusión y obstrucción: las claves de la investigación de Robert Mueller

"¿Es correcto decir que el presidente sabía que estaba pidiendo a Don McGahn que negara hechos que había defendido como ciertos?", dijo Richmond. El exfiscal especial asintió en este punto, relacionado con el exabogado de la Casa Blanca Don McGahn, cuya relación con Trump supone uno de los 10 asuntos investigados por el equipo de Mueller como posible obstrucción a la Justicia.

Mueller, que fue director del FBI de 2001 a 2013 con presidentes de uno y otro partido político, pasó 22 meses investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, incluido el comportamiento de Trump como candidato y el de su equipo, y compareció primero ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes y posteriormente ante la Comisión de Inteligencia.

La investigación de Mueller detalló numerosos contactos entre el equipo de campaña presidencial de Trump y Rusia en un momento en el Kremlin estaba intentando influir en el proceso electoral con un esquema de ataques cibernéticos y de propaganda para sembrar la discordia entre los estadounidenses e reforzar las opciones del candidato del Partido Republicano.

El informe de Mueller dice que la investigación no encontró suficientes pruebas para establecer si Trump y su equipo de campaña estuvieron implicados en una conspiración criminal con Rusia pero no llega a una conclusión sobre si el mandatario había incurrido en un delito de obstrucción a la justicia con una serie de acciones destinadas a impedir las pesquisas, por lo que de forma intencionada no le exoneró.

Según el FBI, Rusia trata de interferir en las próximas elecciones de EEUU

La investigación de Mueller se tradujo en la presentación de cargos penales contra 34 personas y tres entidades rusas. Entre las personas condenadas o que declararon su culpabilidad figura el exjefe de campaña de Trump. Mueller fue nombrado fiscal especial para investigar la injerencia rusa en mayo de 2017 para seguir con las indagaciones del FBI después de que Trump cesara al entonces director de la Policía Federal, James Comey.

Durante su presentación, Mueller reafirmó que las pesquisas no exoneraron al actual mandatario a pesar de lo que éste diga. Trump, por su parte, declaró tras conocer el informe de la investigación que las pesquisas de Mueller conllevaron su "total y completa exoneración". "No hay defensa a lo que Robert Mueller ha intentado defender". "No hay defensa para este engaño ridículo, esto es una caza de brujas", manifestó.

El fiscal Robert Mueller dice que su investigación no exonera a Donald Trump

