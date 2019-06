Investigan la extraña muerte de tres turistas en un hotel en Punta Cana

La muerte de tres turistas en un hotel de Punta Cana en República Dominicana, ocurridas el mes pasado con pocos días de diferencia, encendió el alerta en las autoridades y la Procuraduría General de ese país investiga los decesos.

La primera víctima fue una médica de 41 años de Pensilvania, Estados Unidos, identificada como Miranda Lynn Schaup Wernerque. La mujer se alojaba en un hotel ubicado entre las provincias San Pedro de Macorís y La Romana junto a su pareja Daniel Frank Werner, de 49 años, con motivo de celebrar su décimo aniversario de bodas.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, la pareja había llegado al lugar el mismo día del fatal desenlace. Ambos estaban en la habitación del hotel preparándose para ir a cenar cuando la mujer bebió un trago y comenzó a sentir un malestar. Ante esto, su marido llamó a los paramédicos del lugar, que le dieron los primeros auxilios, y constataron que estaba fallecida. El hecho se produjo el 25 de mayo y el cadáver de la mujer luego fue sometido a una autopsia.

La mujer era médica y tenía 41 años. FOTO: Facebook

Un portavoz de la familia de la víctima, llamado Jay McDonald, reveló en declaraciones a la cadena televisiva NBC detalles de lo que ocurrió con Schaupp Werner: "Murió de repente e inexplicablemente en su habitación de hotel después de llegar y tomar una copa en el minibar de la habitación". El vocero remarcó que fue su esposo quien "llamó a los médicos del hotel, le dieron los primeros auxilios, pero falleció en el lugar". De acuerdo con lo manifestado por las autoridades del hotel, la médica falleció de insuficiencia respiratoria y edema pulmonar.

Otra tragedia. Solo cinco días después de la muerte de la profesional, perdieron la vida en el mismo hotel una pareja también estadounidense que vacacionaba en el lugar. Sus identidades fueron reveladas como: Nathaniel Edward Holmes, de 63 años; y Cynthia Ann Day, de 49.

Nathaniel Edward Holmes, de 63 años; y Cynthia Ann Day, de 49, murieron en el mismo hotel. FOTO Facebook

En el caso del matrimonio, personal del hotel acudió a su habitación luego de que no se registraran en la recepción el día que debían abandonar el resort. "Después de perder su horario de salida programado para el 30 de mayo y seguir nuestros protocolos establecidos, el personal ingresó a la sala y encontró que ambos cuerpos no respondían", señalaron en un comunicado. A su vez remarcaron que "no hubo signos de violencia". La Policía local determinó que la pareja murió de insuficiencia respiratoria y edema pulmonar.

Según la cadena estadounidense NBC, la Policía investiga la posibilidad de que la pareja haya fallecido a causa de envenenamiento por monóxido de carbono, pero los agentes no confirmaron si la habitación donde se alojaban tenía un detector para esa sustancia.

F.D.S./F.F.