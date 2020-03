Irlanda convierte en públicos a los hospitales privados para frenar el coronavirus

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, estableció fuertes medidas para tratar de contener la propagación del coronavirus, después de que países europeos como Italia y España ya superaron a China en el número de fallecimientos por la enfermedad. Una de las que más llamó la atención de la población y de la prensa es declarar públicos todos los hospitales privados mientras dure la pandemia.

El ministro de Salud, Simon Harris, indicó que el Estado va a tomar el control de los hospitales privados durante la crisis sanitaria y que los pacientes con el virus serán tratados de forma gratuita sin distinción entre lo público y lo privado.

"Los hospitales privados están de acuerdo para hacer esto sin obtener beneficio alguno. Y los pacientes, públicos o privados, serán tratados de la misma manera", subrayó Varadkar. Estos centros van a sumar 2 mil camas, nueve laboratorios y miles de personal al servicio de salud de Irlanda.

El Gobierno sostuvo que para el personal de salud se brindarán pruebas con prioridad, incluidos los médicos de cabecera, dado que el 25 por ciento de los contagiados pertenecen a ese sector profesional. Por otro lado, se anunció que aumentarán los tests generales de salud para las personas que presenten síntomas.

Según el último registro dado a conocer el pasado lunes 23 de marzo, Irlanda registró seis víctimas mortales por el COVID-19, con 1.125 casos confirmados. Varadkar estimó que habrá unos 15 mil casos para fines de este mes y que la crisis podría durar hasta fines del verano en el hemisferio norte.

"El 45 % de los casos se produjeron por contagio comunitario, donde no hemos sido capaces de identificar la fuente original, y uno de cada cuatro casos es personal sanitario", explicó el jefe médico del Ministerio de Sanidad, Tony Holohan.

Today our Public Health Emergency Team has made important recommendations in our efforts to slow the spread of #coronavirus. Thank you for all you are doing. Together, we must now do more. Together, we will save lives #COVID19 pic.twitter.com/zaer7Hw99O