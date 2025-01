Israel recibirá a las liberadas y Hamas falta al acuerdo

A pesar del incumplimiento del acuerdo de paz por parte de Hamas, Israel confirmó que seguirá adelante con el plan para que los secuestrados vuelvan a sus casas.

El Foro de Familias de Rehenes publicó ayer los nombres de cuatro mujeres militares israelíes que deberían ser liberadas hoy como parte del segundo canje de rehenes por prisioneros gazatíes, en el marco de la tregua en la Franja de Gaza. El Foro, que representa a las familias de los secuestrados, celebró “la esperada liberación de Daniella Gilboa, Karina Ariev, Liri Albag y Naama Levy después de 477 días de cautiverio”.

Las cuatro militares, asignadas a tareas de vigilancia en la Franja de Gaza, fueron secuestradas el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas en el sur del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, el plan de alto al fuego exigía que las mujeres no militares deberían ser las primeras liberadas, y no las que están en ejercicio militar. Además, Israel continúa esperando el regreso de los hermanos Bibas, de 9 meses y 4 años al momento de su captura, que tenían prioridad para la liberación y que Hamas no ha devuelto. El premier israelí, Benjamin Netanyahu, y su equipo solicitaron, además, que Shiri Bibas, la madre de los menores, sea una de las liberadas en esta tanda, algo que, de momento, no ocurrirá. Hamas dijo que no liberarán a las mujeres no soldado primero por “complicaciones técnicas”.

Aún no se sabe cuántos prisioneros gazatíes serán liberados. La primera fase de la tregua, que comenzó el domingo pasado y durará seis semanas, debería permitir la liberación de un total de 33 rehenes a cambio de unos 1.900 presos. Tres mujeres fueron liberadas el fin de semana pasado a cambio de 90 palestinos.

Dos treguas. Desde que se implantó el domingo, se está respetando la tregua, negociada a través de los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos.

En el otro frente del conflicto, entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano, la tregua de 60 días que entró en vigor el 27 de noviembre de 2024 está a punto de expirar.

Pese a ello, Netanyahu dijo que la retirada de sus tropas del sur de Líbano “continuará” más allá de los 60 días previstos. El acuerdo estipula la retirada de las tropas israelíes y el repliegue de Hezbollah al norte del río Litani para permitir luego el despliegue del ejército libanés y de las fuerzas de paz de la ONU en la zona.

Las liberadas. Liri Albag, de 19 años, estaba cumpliendo su servicio militar en la frontera con la Franja de Gaza cuando fue secuestrada en la base de Nahal Oz. Según informes de prensa, los rehenes que fueron liberados anteriormente dijeron a sus padres que Albag fue obligada por sus captores a cocinar, limpiar y cuidar niños. El Jerusalem Post informó en julio que ella había pasado mensajes a su familia a través de rehenes que habían sido liberados, diciéndole a su hermana Shai que no cancelara su tradicional viaje posterior al ejército y, sobre todo, que no tocara sus zapatos favoritos.

Karina Ariev, de 20 años, también fue secuestrada mientras cumplía el servicio militar en la frontera con Gaza. En un vídeo de su captura se la ve herida. En enero de 2024, en otro video publicado por Hamas en Telegram, aparece junto a la rehén Daniella Gilboa. Cumplió 20 años durante su cautiverio.

Daniella Gilboa, de 20 años nació en Petah Tikva. Fue identificada como rehén por la ropa que vestía en los videos que envió a su novio la mañana del ataque. Gilboa “es una artista apasionada que estudia piano y canto y aspira a seguir una carrera profesional en la música”, afirmó el foro.

A Naama Levy, que ahora tiene 20 años, se la vio en un video que muestra su captura, difundido por Hamas. Se la ve siendo escoltada hasta un vehículo con unos pantalones que parecían estar cubiertos de sangre. En otras imágenes, la nieta de supervivientes de los campos de exterminio nazis aparece con el rostro hinchado.