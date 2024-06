Israel rescató a cuatro rehenes que estaban secuestrados en la Franja de Gaza

El ejército israelí rescató a cuatro rehenes en una “operación especial” en un campamento de refugiados de Nuseriat, en la Franja de Gaza. Voceros de Hamas dijeron que la operación dejó al menos 210 muertos y más de 400 heridos.

Los rehenes rescatados son una joven –Noa Argamani, de 26 años– y tres hombres: Almog Meir Jan, de 22; Andrey Kozlov, de 27; y Shlomi Ziv, de 41. Todos fueron secuestrados en el festival de música electrónica Nova el 7 de octubre cuando Hamas irrumpió en territorio israelí. En términos generales, todos se encuentran en buenas condiciones médicas.

Las fuerzas de seguridad “demostraron que Israel no se rendirá ante el terrorismo”, declaró el premier israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado. La policía israelí anunció la muerte de Arnon Zmora, uno de sus soldados, herido durante esta operación. Por ese motivo, Netanyahu anunció que “llevará a la aprobación del gobierno la decisión de declarar que la heroica operación para liberar a nuestros secuestrados hoy se llamará ‘Operación Arnon’ por el nombre del combatiente de las Fuerzas de Defensa de Israel, nuestros héroes, el difunto Arnon Zamora”.

Triunfo milagroso. El Foro de Familias de Rehenes celebró un “triunfo milagroso”, tras el anuncio de la liberación.

La guerra se desencadenó el 7 de octubre, tras el ataque de Hamas en el sur de Israel, en el que los seguidores de Hamas mataron a más de 1.100 personas, en su mayoría civiles. En el asalto tomaron a 251 rehenes, de los cuales 116 continúan retenidos en la Franja, incluidos 41 que habrían muerto, según el ejército israelí.

Netanyahu celebró al ejército israelí y prometió actuar si Hamas no libera al resto de los rehenes: “Israel llevó a cabo una notable operación de rescate, liberando a cuatro rehenes en poder de Hamas. Estamos comprometidos a lograr la liberación de todos los secuestrados y esperamos que Hamas los libere, pero, si no lo hacen, haremos lo que sea necesario para que todos regresen”.

“Hamas comete crímenes de guerra todos los días, incluida la retención de rehenes. Nuestros soldados están actuando de la manera más valiente y moral para poner fin a esta guerra con una victoria contra estos asesinos y secuestradores, y prevaleceremos”, agregó. El primer ministro visitó a cada uno de los liberados y prometió que, con ayuda divina y gracias a los soldados, “devolveremos a todos nuestros secuestrados”.

La crisis en el gabinete. Se esperaba que Benny Gantz, miembro clave del gabinete de guerra israelí, anunciara ayer su renuncia. Pero Gantz anuló su rueda de prensa poco antes del anuncio sobre el rescate de los rehenes.

Netanyahu, en un intento de cerrar la grieta, le pidió ayer a Gantz, luego de anunciar los rescates, que permanezca en el gobierno. “Éste es el momento de la unidad y no de la división. Debemos permanecer unidos dentro de nosotros mismos frente a las grandes tareas que tenemos por delante. Pido a Benny Gantz que no abandone el gobierno de emergencia. No renuncies a la unidad”, dijo Netanyahu.

Gantz lanzó el 18 de mayo un ultimátum a Netanyahu exigiéndole la adopción de un “plan de acción” para que retornen a sus casas todos los secuestrados, además de la desmilitarización de Hamas.

Problemas para Hamas. Los esfuerzos diplomáticos por un alto el fuego siguen estancados, pese a las discusiones de esta semana en Catar y después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciara una hoja de ruta planteada por Israel, y que Hamas sigue sin contestar.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, viajará la próxima semana a Israel, Egipto, Catar y Jordania para tratar de impulsar las conversaciones, anunció Washington. Según el Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas a las negociaciones, Catar y Egipto amenazaron a dirigentes de Hamas con detenerlos y expulsarlos de Doha, donde residen, si no aceptan una tregua con Israel.

Joe Biden prometió desde Francia que Washington trabajará hasta que todos los rehenes israelíes sean liberados y se logre un acuerdo para un cese el fuego. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno suspenderá las exportaciones de carbón a Israel mientras continúe la guerra en Gaza.