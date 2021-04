Jair Bolsonaro rechaza que la UE "patrulle" a Brasil por lo que hace en la Amazonia

Reavivando las dudas que provocó su cambio de actitud ante la devastación de la Amazonia, al comprometerse a llevar adelante políticas de protección más ambiciosas en la Cumbre del Clima a la que Joe Biden lo invitó a participar, Jair Bolsonaro rechazó el “patrullaje” que a su juicio le hace a Brasil la Unión Europea en temas como la preservación ambiental o la protección de los pueblos originarios que viven la región amazónica.

“Europa es tan celosa con el medioambiente de Brasil, pero ¿cuánto preservó sus matas naturales? No voy a decir la cifra, pero es infinitamente menos que Brasil", dijo el presidente brasileño.

"¿Cuánto CO2 Europa deja en el aire?, ¿cuál es la matriz energética de Europa, de Alemania por ejemplo? Nadie tiene una matriz energética más limpia que la nuestra. ¿Pero quién es el país más patrullado del mundo? ¿Es China, Estados Unidos, Alemania o Brasil? Es Brasil, porque hay una jugada económica", agregó.

Según Bolsonaro, "Brasil es uno de los países que más preserva en el mundo, sucede que nosotros afectamos económicamente a algunos países", pese a que los propios datos oficiales muestran que desde que llegó al gobierno hubo un crecimiento marcado en los incendios intencionales y la tala ilegal de la selva amazónica.

Hace dos semanas Bolsonaro prometió reducir a cero la deforestación ilegal durante la Cumbre de Líderes sobre el clima convocada por el presidente norteamericano Biden. Pueblo originarios y ONG denunciaron la “falsedad” del discurso de Bolsonaro y pidieron que la comunidad internacional adopte medidas contra el gobierno brasileño.

Bolsonaro durante su participación en la cumbre climática convocada por Joe Biden.

El presidente brasileño formuló sus críticas a la UE durante una transmisión a través de su cuenta de Facebook, en la que estuvo acompañado por dos indígenas y el titular de la Fundación Nacional del Indio. En su mensaje, defendió que en las reservas indígenas se pueda explotar minerales y se realicen plantaciones con transgénicos.

Bolsonaro acusó a la UE de no comprar productos indígenas para que estos continúen viviendo de forma tradicional sin "integrarse" a la economía. "Uno ve a Europa tan preocupada con los indios, con la Amazonia, con la deforestación, con los incendios (...), pero vean la discriminación, no compran lo que ellos (indígenas) producen porque quieren que no progresen", afirmó.