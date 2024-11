El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este jueves por primera vez tras la derrota de su vice y candidata demócrata, Kamala Harris, ante el republicano Donald Trump. En un breve discurso desde el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca, el mandatario saliente aseguró que "las derrotas son inevitables, pero rendirse es impensable".

"Perdimos esta batalla", sentenció en una alocución que se extendió poco más de diez minutos. Sin embargo, se mostró optimista y, citando a su padre, señaló que lo que realmente define a una persona es "lo rápido que se levanta" frente a las adversidades. "Una derrota no significa que estemos derrotados", subrayó.

Sumado a esto, prometió una transición "pacífica y ordenada" para que Trump pueda asumir el poder sin contratiempos el próximo 20 de enero, una confianza de la que él precisamente no gozó hace cuatro años. En ese sentido, el republicano, derrotado en las elecciones de 2020 frente a Biden, se negó a reconocer el triunfo de su rival y alentó un asalto al Capitolio en pleno proceso de ratificación de los resultados.

"El país elige a uno o a otro. Aceptamos la elección que el país ha hecho. He dicho muchas veces que uno no puede amar a su país solo cuando gana. No puedes querer a tu vecino solo cuando estás de acuerdo con él", expresó el actual jefe de Estado en su discurso. "Estamos en una democracia, la voluntad del pueblo siempre es la que manda", remarcó.

Asimismo, contó que el miércoles había llamado a Trump para felicitarlo e intentó dejar en claro que cederá el mando sin críticas a su sucesor, ya que "es lo que el pueblo estadounidense se merece". Incluso manifestó su deseo de que los comicios sirvan para "poner fin a las dudas sobre la integridad del sistema electoral", alentadas por el propio republicano. En esa línea, Biden definió al sistema como "honesto, justo y transparente".

Además, pidió bajar la tensión política, luego de una campaña electoral agresiva y que mostró una fuerte polarización en el país. "Algo que espero que podamos hacer, independientemente de a quién hayan votado, es vernos los unos a los otros, no como adversarios, sino como conciudadanos estadounidenses. Bajar la temperatura", manifestó.

También elogió a Harris, a quien definió como "una compañera" que hizo "un gran esfuerzo", en un momento que describió como de "derrota", pero que no cabe más que "aceptar". Al respecto, remarcó lo "orgulloso" que se siente por el trabajo de la Administración durante estos últimos años, una etapa "difícil" que tildó de "histórica".

Finalmente, recordó que "quedan 74 días para terminar el mandato" y que "cada día cuenta", en un aparente último alegato político antes de que los republicanos se hagan con el control de la Casa Blanca y, previsiblemente, de las dos cámaras que conforman el Congreso, siendo que ya tienen asegurada la mayoría en el Senado.

El presidente saliente, al parecer, busca distanciarse del estilo de Trump, quien jamás aceptó su derrota en las presidenciales del 2020, una actitud que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de sus seguidores. Alzando la bandera del fraude electoral, lo cual fue desmentido por las autoridades y la justicia, el republicano se negó en ese entonces a asistir a la toma de posesión de Biden.

Por su parte, la Casa Blanca informó que Biden habló con Trump el miércoles y le "expresó su compromiso de garantizar una transición sin problemas y destacó la importancia de trabajar para unir al país". En esa línea, el presidente invitó a su predecesor y ahora también sucesor a reunirse, a pesar de su larga historia de amarga animosidad.

En respuesta, el portavoz de la campaña del republicano, Steven Cheung, aseguró que el mandatario entrante "espera con interés la reunión, que tendrá lugar en breve, y agradeció mucho la llamada". Será la primera vez que se vean las caras desde el debate que tuvo lugar el pasado junio y que sepultó las posibilidades del demócrata de buscar una reelección.

