Khalid Al Misslam, el segundo periodista muerto durante el Mundial de Qatar 2022

Tras la impactante muerte del periodista estadounidense Grant Wahl, este sábado por la noche se conoció el fallecimiento de otro trabajador de prensa durante el Mundial de Qatar 2022. Se trata de Khalid Al Misslam, un fotógrafo qatarí de 43 años.

Al Misslam se desempeñaba dentro del equipo de cobertura del canal de televisión Al Kass, perteneciente a la cadena Bein Sports. Hasta el momento, lo único que se conoce de su muerte es que ocurrió el sábado por la noche, algunas horas después del partido entre Francia e Inglaterra. Por el momento no trascendieron los motivos de su fallecimiento.

Murió un periodista en Qatar y su hermano cree que lo mataron: cómo fueron sus últimos momentos

El fotógrafo qatarí se dedicada durante su jornada laboral a enviar fotos para el Departamento de Creatividad, e incluso en una de sus últimas coberturas se lo vio cercano al jugador Cristiano Ronaldo, mientras lo retrataba durante la entonación del Himno Nacional de Portugal.

"Los canales de Al Kass lamentan la muerte de Khalid Al Misslam, fotógrafo del Departamento de Creatividad", expresó la cadena de televisión a través de sus redes sociales sin dar más detalles.

El caso de Grant Wahl

El periodista estadounidense Grant Wahl falleció repentinamente en la sala de prensa del estadio Lusail durante la disputa del partido entre Argentina y Países Bajos. Si bien se cree que murió por causas naturales, su hermano denunció que “lo mataron”.

"Estaba sentado junto a él esta noche. Estaba trabajando en su historia en su computadora portátil. Faltaban unos cuatro minutos para que terminara la prórroga", recordó el periodista Rafael Cores al respecto y detalló: "Se estaba riendo de una broma que vimos en Twitter solo unos minutos antes".

Unos segundos después, Wahl se descompensó y recibió "tratamiento médico de emergencia inmediato en el lugar", según explicó el vocero del comité de planificación de la Copa del Mundo en Qatar a FOX News Digital.

Si bien no trascendió el motivo de la muerte, se supo que el pasado lunes 5 de diciembre el reportero tuvo que visitar un hospital en Qatar, ya que no se sentía del todo bien. “No tenía COVID, pero hoy fui a la clínica médica en el centro de medios principal y me dijeron que probablemente tenía bronquitis”, escribió en Substack.

Su hermano denunció que “lo mataron” en Qatar

Una vez que se conoció la noticia sobre la muerte del periodista, su hermano, Eric, lamentó la perdida de su familiar, pero lanzó una fuerte denuncia contra Qatar al asegurar que fue “asesinado”.

Wahl había utilizado una remera “arcoíris” en Qatar, por lo que no lo dejaron ingresar a un estadio para cubrir un partido entre Estados Unidos y Gales. "Exigieron que me quitara la camisa. Me negué. Luego, justo después de que me borraron un twett, me quitaron el teléfono celular a la fuerza y ​​lo guardaron durante 30 minutos. Seguí pidiendo repetidamente que me lo devolvieran. No me lo dieron”, indicó.

El relato del momento compartido por el periodista Rafael Cores.

Sin embargo, tiempo después, la situación se controló, las autoridades se disculparon con él e, incluso, FIFA también lamentó lo sucedido. Todo esto sucedió porque en Qatar la homosexualidad es un delito, por lo que está prohibida la utilización de insignias que refieran a la comunidad LGTBQI+.

En ese sentido, Eric contó: “Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta arcoíris en la Copa del Mundo”. De esta manera, aseguró que su hermano le comentó que “había recibido amenazas de muerte”. “No creo que mi hermano haya muerto. Creo que lo mataron y solo pido ayuda”, concluyó.

