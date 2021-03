La decepción del padre de Meghan Markle por las acusaciones de los duques de Sussex

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, admitió sentirse "decepcionado" al ver la entrevista que su hija Megan le concedió junto con el príncipe Harry a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. En declaraciones al programa de televisión Good Morning Britain negó, además, que la familia real sea racista.

"Tengo un gran respeto por los royals y no creo para nada que la familia real sea racista. No creo que los británicos sean racistas. Creo que Los Ángeles es racista. California es racista, pero no creo que los británicos lo sean", expresó este martes Thomas Markle en una entrevista a la cadena ITV.

Las reacciones de la prensa británica a la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

La duquesa de Sussex no mantiene contacto con su padre después de sus explosivas declaraciones a la prensa sensacionalista antes de la boda real del príncipe Harry con Meghan Markle. "He pedido disculpas por todo lo que pasó al menos cien veces", agregó el papá de la actriz.

"Si no sé nada de ellos en 30 días, entonces haré otro relato a la prensa. Cuando se decidan a hablar conmigo, dejaré de hablar con la prensa", añadió el Thomas Markle. "No obstante, quiero mucho a mi hija. De haber sabido que tenía problemas psicológicos, la hubiera apoyado", manifestó al ser consultado sobre los dichos de Meghan sobre el suicidio.

Meghan y Harry: las 5 frases más impactantes sobre la familia real británica

En la entrevista con Oprah Winfrey, la duquesa de Sussex reveló que, tras su boda en mayo de 2018, se sintió atrapada en la monarquía, y lo describió como algo casi imposible de "sobrevivir". Al tener restringidos los movimientos o lo que podía decir en público, expresó que "simplemente ya no quería seguir viviendo".Esta situación llevó hace un año a los duques a apartarse de la familia real para fijar su residencia en Estados Unidos.

Meghan Markle ganó recientemente un juicio contra el diario sensacionalista Mail on Sunday, al que demandó por invasión de la privacidad tras publicar extractos de una carta dirigida a su padre, en agosto de 2018, mediante la cual le pedía que no hablara más con la prensa.

CI/FL