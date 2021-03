Las reacciones de la prensa británica a la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

Desde que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle brindaron una entrevista en el programa de Oprah Winfrey, la prensa británica cuestionó las declaraciones de los duques de Sussex. Entre las revelaciones más resonantes se encuentra la acusación de racismo que Markle le hizo a la familia real, antes del nacimiento de su primogénito Archie.

Los medios británicos, quienes fueron críticos de la pareja, señalaron que la explosiva entrevista del príncipe Harry y Meghan será perjudicial para la familia real, con fuertes declaraciones que dañarían la imagen de la corona, al ir fue más allá de lo esperado.

La entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey.

La portada de la edición impresa de The Daily Mail incluyó una imagen en primer plano de la duquesa de Sussex y en mayúsculas expresó: "Meghan acusa al palacio de racismo".

Junto con su publicación hermana The Mail on Sunday, este tablaoide de la prensa amarilla británica fue particularmente virulento con la pareja en la cobertura de sus declaraciones. La edición de domingo perdió recientemente un recurso presentado por Markle quien alegó derechos de copyright cuando el medio publicó la carta de su padre.

"El deber significa todo", el titular explosivo de Daily Mail.

El conductor de Good Morning Britain, Piers Morgan, quien públicamente se había mostrado bastante crítico con Meghan Markle, abrió su programa sugiriendo repetitivamente que el príncipe Harry difamó a su familia con esta entrevista reveladora y lo catalogó de desleal a la corona. Al mismo tiempo, indicó que las declaraciones se hacían mientras el príncipe Jorge se encuentra internado.

Meghan y Harry: las 5 frases más impactantes sobre la familia real británica

El Palacio de Buckingham, que todavía no se pronunció sobre la entrevista, se enfrenta a “dos cuestiones muy serias”: la afirmación de Meghan sobre los comentarios racistas ante el nacimiento de Archie, y por otro, que no había recibido ningún apoyo mientras tenía pensamientos suicidas.

En tanto, el periódico The Guardian publicó una foto de los duques de Sussex en la portada y la declaración más fuerte de Meghan Markle como título: "No quería seguir viviendo", tituló y luego se refirió a una "animosidad" de la corona sobre la pareja, en particular por el racismo hacia su primogénito.

La portada de The Guardian hace referencia al rating de la entrevista.

Por su parte, el redactor de The Sun, Matt Wilkinson dijo que "Meghan Markle nunca podrá retornar a Gran Bretaña, tras haber hecho enojar a la corona en la entrevista de Oprah. La nota principal de The Sun agregó que Markle y el príncipe Harry "podrían haber quemado los lazos familiares al no contarle al palacio sobre sus declaraciones antes de su emisión en vivo.

La mala relación con la prensa de los duques de Sussex comenzó tiempo antes del casamiento de Meghan Markle y Harry y se agrietó con el paso del tiempo.

Harry y Meghan pagan con dinero de Netflix su deuda con la corona

El año pasado la pareja contraatacó los acosos cuando sus representantes les enviaron cartas a los editores de The Sun, parte de Rupert Murdoch's News Corp, The Daily Mail, Daily Mirror y Daily Express. En esa nota explicaron que no seguirían respondiendo las consultas de los periodistas haciendo uso de la nueva política de "cero engagement", excepto cuando necesitaran manifestarse a través de la asesoría legal de la pareja.

CI/FL