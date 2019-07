La insólita columna pseudo-científica de un diario peruano que se vio obligado a borrar: "Dios detuvo al Sol y la Luna"

por Emiliano G. Arnáez

“El universo está sometido a leyes que determinan todo cuanto acontece: leyes de tiempo y espacio, ley de la gravedad, etcétera. Estas leyes las aplicó Dios al hacer la creación, es decir, todas las leyes tienen su origen en la palabra de Dios”, dice la abogada Yessica Falcón Ramírez, autora del artículo denominado “Dios y el derecho”.

La nota salió publicada en El Peruano, diario oficial de ese país.

Fue tal la cantidad de críticas que recibió no sólo de usuarios de las redes sociales, sino también de la comunidad académica y científica que el medio se vio obligado a borrar el artículo ante la presión de la opinión pública. “El Peruano respeta la libertad de culto y de opinión. Recogimos sus críticas y, al igual que ustedes, no compartimos su posición. Nos disculpamos por su difusión. Hemos retirado la columna de opinión de nuestra web”, escribieron.

Desde la ONG Científicos del Perú lanzaron: "Denunciamos un intento de confundir y engañar más a nuestra población. El diario El Peruano ha publicado una columna pseudocientifica, que tiene terminología cientifica pero con creencias personales. ¡Inaudito!”.

El Peruano respeta la libertad de culto y de opinión. Recogimos sus críticas y, al igual que ustedes, no compartimos su posición. Nos disculpamos por su difusión. Hemos retirado la columna de opinión de nuestra web. — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) July 18, 2019

¿Qué decía el resto de la columna que indignó a gran parte del Perú?

Luego de introducir que las leyes de la gravedad y demás tenía su origen en la “Palabra de Dios”, argumento: “Esto tiene fundamento científico con un hecho comprobado por la NASA. De acuerdo con la revista virtual Narkive Newsgroup Archive, se confirmó con la Biblia –en el libro de Josué 10:12-13 y Segunda de Reyes 20:8-11– que Dios detuvo el tiempo exactamente 24 horas. El Sol y la Luna se detuvieron. Además, el Sol retrocedió diez grados y ocasionó la pérdida de un día: 23 horas, 20 minutos y 40 segundos”.

Y para sorpresa de lectores, continuó: “Tras los cálculos espaciales del tiempo, realizados por la NASA, se concluyó que la ciencia ayuda a confirmar que existe un Dios que creó y controla las leyes del universo. Y esto está en concordancia con el Salmo 24:1: ‘De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan’”.

Naturalmente que ninguno de los hechos o datos arriba mencionados son ciertos. Son todos absolutamente falsos, hasta como la publicación que pretende citar. Inexistentes. Pero la letrada peruana no se queda ahí y sigue: “Evidencia de las diferentes leyes que rigen el universo son las leyes de la relatividad y la termodinámica; otras leyes que Dios empleó y que aún son desconocidas por el hombre son las que todos apreciamos con nuestros sentidos. Y lo confirma la Biblia en el Salmo 19: ‘Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos’”.

Y remata de la siguiente manera: “(…) en la playa disfrutamos y saboreamos la gloria de Dios en un lindo atardecer. (…) Así se echa por la borda una serie de teorías que explican la creación por medio del azar y se confirma que la materia no es capaz de evolucionar con tanta perfección y generosidad, puesto que, sin un diseñador, la materia no puede haberse creado por sí misma; no es capaz de reproducirse y, sobre todo, de crear vida, seres que tienen alma y espíritu, seres con raciocinio y capacidad de trascender, como los seres humanos, reflejo de la gloria de Dios”.

Concluye con una serie de premisas respecto de que todo lo expuesta conlleva al derecho natural y al derecho positivo pero con unas argumentaciones del calibre de lo antes enumerado por lo que no requiere mayor cita.

Más allá de las creencias personales de cada persona, en tiempos de movimientos antivacunas, fake news, y teorías conspirativas es importante el ejercicio de la lectura a conciencia y la responsabilidad en su difusión, en particular para no contribuir a la desinformación como pudo haber ocurrido en este caso.

