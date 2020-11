La más alta participación de latinos de la historia

Augusta Saraiva*

Este año, al menos 8,2 millones de votantes latinos emitieron sus votos antes del día de las elecciones, lo que representa alrededor del 56,4% de los casi 15 millones de votos latinos proyectados para este año, según el Fondo Educativo NALEO, y más del doble del número de votos anticipados de esta comunidad en 2016. Hace cuatro años, menos del 30% de los latinos votó anticipadamente.

Para aumentar la participación de este año, las iniciativas en todo el país se centraron en facilitar el proceso de votación para este grupo demográfico. En el distrito de Virginia Arlington, donde alrededor del 16% de la población se identifica como hispana o latina, el programa “Rides to the Polls” (Transporte a las urnas) trasladó al menos a 35 votantes latinos a centros de votación y ayudó a muchos otros a registrarse para votar. Implementado en 2008 por los demócratas de Arlington, el programa contó con un grupo de unos 15 voluntarios de habla hispana para ayudar a los votantes latinos a emitir su voto este año.

Beth Hetzler, que se ofreció como voluntaria por primera vez este año, dijo que se unió a la iniciativa después de enterarse de que la organización tenía dificultades para encontrar voluntarios de habla hispana. Hetzler reside en Washington, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos y vivió en Chile y Colombia. Después de inscribirse en el programa, utilizó sus redes profesionales para localizar a otros voluntarios.

“Publiqué algunos comentarios (en grupos de Facebook) y logré que mucha gente me responda diciéndome que podían hacer llamadas, hacer traslados en autos o que tenían amigos y familiares interesados en ayudar”, contó Hetzler. “Así que los conecté a todos con los demócratas de Arlington. Se siente muy bien poder hacer algo más allá de votar o donar”.

Debido a la pandemia del coronavirus, este año el programa tuvo que renovarse. En lugar de trasladar a los votantes, muchos de los cuales son ciudadanos de edad avanzada, los voluntarios se comunicaron por teléfono y los motivaron a votar anticipadamente. Para los que optaron por acercarse a las urnas, la organización publicó una lista de precauciones para proteger la salud de los votantes y de los voluntarios.

Hetzler dijo que hizo la mayor parte de su trabajo por teléfono y que terminó no llevando a nadie el día de las elecciones porque muchos votantes hispanos del norte de Virginia optaron por votar anticipadamente.

“Parece que este año los votantes se organizaron mejor y están al tanto de las demoras en los centros, y están haciendo planes para asegurarse de que su voto llegue antes que hace cuatro años”, dijo. “Aunque me extraña, parece que este año no me necesitan tanto”, agregó.

En septiembre, solo el 3% de los votantes latinos con derecho a voto en EE.UU. indicaron que no tenían intención de votar en noviembre. Sin embargo, el grupo, históricamente privado de derechos, registra en las urnas una tasa de participación mucho más baja que la de otros. Al igual que los asiático-norteamericanos, alrededor del 47,6% de los latinos votaron en 2016, en comparación con el 65% de los votos de los blancos y casi el 60% de los votantes negros, según el censo de EE.UU.

Una de las primeras en emitir el voto anticipado este año fue Sandra Grijalva, proveniente de Guatemala. La mujer de 51 años se convirtió en ciudadana a tiempo para las elecciones intermedias de 2018, y dijo que no había votado antes porque su trabajo es muy exigente y no tuvo tiempo de registrarse. Este año, un voluntario demócrata de Arlington que conocía la ayudó a registrarse para votar por teléfono.

“Fue muy gratificante votar por primera vez”, afirmó en español Grijalva, que votó a mediados de octubre. “Después de tantos años de espera y sacrificio, es hermoso sentir que tienes los mismos derechos y deberes que alguien que nació aquí”.

*Periodista brasileña radicada en Estados Unidos. Escribe para Foreign Policy. Publicado originalmente por Medill News Service.