La NASA proyecta el lanzamiento de su nueva estación espacial "Gateway" para futuras misiones a Marte

La estación espacial de nueva generación Gateway de la NASA que orbitará la Luna, permitirá una amplia gama de actividades de investigación. Su principal objetivo se centrará en la preparación de los grupos de astronautas que realizarán las primeras misiones tripuladas a Marte y, como primera infraestructura permanente del único satélite natural de la Tierra, se convertirá en un componente crucial de la misiones Artemis.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio seleccionó a SpaceX como el proveedor comercial inicial para los servicios logísticos. La compañía entregará carga crítica presurizada y no presurizada, experimentos científicos y suministros.

Será construida y desplegada de manera incremental, similar a la Estación Espacial Internacional (ISS) y su ensamblaje implicará cuatro lanzamientos de cohetes y tomará aproximadamente seis años.

Nueva estación espacial Gateway de la NASA

Gateway tendrá una masa de alrededor de 63 toneladas métricas, o 63.000 kilogramos, y medirá 141 pies de alto (43 metros), 62 pies de ancho (19 metros) y 67 pies de largo (20 metros). La estación espacial tendrá un volumen habitable de aproximadamente 125 metros cúbicos.

Los primeros dos módulos de la nave espacial de la NASA, Power and Propulsion Element (PPE) y Habation and Logistic Outpost (HALO), se integrarán y lanzarán juntos en un cohete SpaceX Falcon Heavy no antes de 2025.

Gateway permitirá estancias más prolongadas en la Luna y sus alrededores, y ayudará a garantizar la seguridad de la tripulación en el duro entorno del espacio profundo, al tiempo que ampliará significativamente las oportunidades de investigación y exploración más allá de lo previsto o lo que se pudo lograr durante las misiones Apolo.

Los cosmonautas de la agencia espacial estadounidense que viajarán a bordo de Gateway, llevarán a cabo investigaciones científicas y se capacitarán para las misiones en la superficie lunar. Como así también, desarrollarán tareas de mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento de la estación espacial.

Estación Espacial Gatewat de la NASA

¿Gateway será visible desde la Tierra?

No, no será visible desde la Tierra como la ISS. Mientras que la Estación Espacial Internacional orbita a una distancia de aproximadamente 250 millas de la Tierra en órbita terrestre baja,Gateway estará ubicada mucho más lejos, en órbita lunar, aproximadamente 1000 veces más lejos de nuestro planeta.

