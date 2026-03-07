La ONU cuestionó los “ataques ilegales” en Oriente Medio

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó este viernes los “ataques ilegales” en todo el Medio Oriente y advirtió que la situación podría salirse de control a medida que el conflicto se extiende a varios países.

“Todos los ataques ilegales en el Medio Oriente y más allá están causando tremendo sufrimiento y daño a los civiles en toda la región y representan un grave riesgo para la economía mundial, en particular para las personas más vulnerables”, dijo Guterres.

El titular de la ONU advirtió que “la situación podría escapar a cualquier control”. “Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias”, agregó.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, remarcó por su parte que “estamos viendo cantidades asombrosas de dinero, según se informa mil millones de dólares por día, que financian esta guerra gastada en destrucción, mientras los políticos siguen alardeando de recortar los presupuestos de ayuda para los más necesitados”. “Estamos viendo una alianza cada vez más letal entre tecnología y asesinatos con impunidad. Estamos viendo un ataque sostenido contra los sistemas y leyes diseñados para restringirnos de nuestros peores instintos y de la guerra imprudente”, señaló.

Fletcher también reflejó la creciente preocupación por otros impactos de la guerra, advirtiendo que “destruye los mercados, las cadenas de suministro, los precios de los alimentos y las personas son vulnerables”.