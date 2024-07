Trump dijo que Biden "no era apto para postularse a la presidencia" y que Harris será más fácil de derrotar

Joe Biden "no estaba en condiciones de postularse" y "ciertamente no está en condiciones de servir" como presidente, dijo el domingo su rival republicano Donald Trump, después de que el presidente estadounidense anunciara su renuncia a la carrera por la Casa Blanca.

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse a la presidencia, y ciertamente no es apto para ejercer el cargo. ¡Y nunca lo fue!", publicó Trump en su red social Truth Social poco después del anuncio de Biden.

"El corrupto Joe Biden no era apto para ser presidente y, sin duda, no es apto para ejercer el cargo. ¡Y nunca lo fue!", dijo Trump. "Solo alcanzó el cargo de presidente con mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Todos los que lo rodeaban, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo era. Y ahora, miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas que cruzan nuestra frontera, totalmente sin control ni verificación, muchas de ellas procedentes de prisiones, instituciones psiquiátricas y de un número récord de terroristas".

"Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha causado muy rápidamente. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!".

"Es el peor presidente de la historia de nuestro país. Pasará a la historia como el peor presidente de la historia de nuestro país, con diferencia", agregó en Truth Social.

Joe Biden anunció que se retirará de la carrera presidencial: "Creo que lo mejor para el partido y el país es que renuncie"

Joe Biden debe renunciar como presidente "inmediatamente", dijo por su parte el principal republicano del Congreso, después de que el presidente estadounidense anunció que abandonaba su intento de recuperar la Casa Blanca en medio de una intensa presión por su edad.

"Si Joe Biden no es apto para postularse a la presidencia, no es apto para ejercer como presidente. Debe renunciar al cargo de inmediato. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en un comunicado.

Biden, de 81 años, anunció este domingo que renuncia a presentarse a la reelección después de semanas de especulaciones sobre su capacidad física y su agilidad mental, y respaldó a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que sea la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales.

Joe Biden respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata

"Aunque fue mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país retirarme (de la contienda) y enfocarme únicamente en cumplir mis tareas como presidente por el resto de mi mandato", dijo Biden en una carta en la red social X. Señaló asimismo que le hablaría al país en la semana.

Biden anunció asimismo que respalda a su vicepresidenta como candidata del Partido Demócrata. "Hoy deseo ofrecer mi total apoyo y respaldo a Kamala (Harris) para que sea la nominada de nuestro partido este año", señaló el mandatario en X.

Donald Trump también se burló de Harris como potencial candidata presidencial del Partido Demócrata y le dijo a CNN: "Será más fácil derrotarla".

Ahora el Partido Demócrata tendrá que encontrar a un sustituto o sustituta, cuando faltan pocos días para la convención prevista en Chicago (norte) a partir del 19 de agosto, y Kamala Harris sería una elección natural, pero no automática, para convertirse en candidata demócrata.

La última palabra la tienen los delegados del partido: 3.900 personas con perfiles muy variados y en su mayor parte completamente desconocidos para la opinión pública.